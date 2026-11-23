ಬಿಡಿಎ ವತಿಯಿಂದ ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಿಕೆ (EOI) ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.23): ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (BDA) ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ (DKSL) ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ (PPP) ಮಾದರಿಯಡಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ಆನೇಕಲ್ನ ಸೂರ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಬೃಹತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ (BBC) ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 45.29 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಸಮಗ್ರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣದ (Integrated International Sports Complex) ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಬಿಡಿಎ ಕಳೆದ ವಾರ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ EOI ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.
'ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ-ಬಳಕೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ತಾಣ
'ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು' (Brand Bengaluru) ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮಿಶ್ರ-ಬಳಕೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ತಾಣವಾಗಿ (Mixed-use sports destination) ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಸಂಕೀರ್ಣವು ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ (Entertainment), ಆತಿಥ್ಯ (Hospitality), ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ (Retail), ವಾಣಿಜ್ಯ (Commercial) ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ರೀಡಾ ನಿರ್ವಾಹಕರು (Sports operators), ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯ ಉದ್ಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಎ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ವಿವರಗಳು (Company profiles), ಹಿಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಯ ರಚನೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ (Commercial viability) ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹಂತಗಳ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ (BBC) ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಬಡಾವಣೆಯ ಸುಮಾರು 45.29 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿರುವ ಈ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಿಡಿಎ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂರ್ವ-ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ ಸಭೆಯನ್ನು (Pre-proposal Conference) ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಸಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನವೆಂಬರ್ 30ರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನವಲ್ಲ: ಬಿಡಿಎ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಈ EOI ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕೇವಲ ಅನ್ವೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ (Preliminary market assessment) ಮಾತ್ರ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ: ಇದು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು (Commitment) ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, PPP ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರನ್ನು (Concessionaire) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ (Competitive bidding) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಿಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.