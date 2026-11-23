ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರೂ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2025–26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1,710.13 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ನಷ್ಟ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುವ 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ' ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 2025–26ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಹಣಕಾಸು ವೆಚ್ಚ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ₹1,710.13 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ.
ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ನ 20ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಗಮವು ಲಾಭದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಬೃಹತ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿ
2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರ್.ವಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ನಡುವಿನ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ನಿಗಮದ ಬೊಕ್ಕಸ ತುಂಬಲು ನೆರವಾಯಿತು.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ: 2025–26ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 31 ಕೋಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶೇ. 12.3ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ 27.6 ಕೋಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದ್ದರು.
ದೈನಂದಿನ ದಾಖಲೆ: ಸರಾಸರಿ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 7.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 8.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 14, 2025ರಂದು ಒಂದೇ ದಿನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10.8 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದ ಕೊಡುಗೆ: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೈಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 86,000 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ ₹28 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗವು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೈಲುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ನಂತರ ನಿತ್ಯ 1.1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹42 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿದೆ.
ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ಯೇತರ ಆದಾಯದ ವಿವರ
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಆದಾಯವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ₹754 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹1,125.6 ಕೋಟಿಗೆ (ಸುಮಾರು ಶೇ. 50ರಷ್ಟು) ಜಿಗಿದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಸರಾಸರಿ ₹36.25 ದರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 3, 2025ರಂದು ಒಂದೇ ದಿನ ಗರಿಷ್ಠ ₹4.5 ಕೋಟಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಜಾಹೀರಾತು, ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಾಮಕರಣ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಾಂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ಬರುವ ಟಿಕೆಟ್ಯೇತರ ಆದಾಯವೂ ₹54.9 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹88.5 ಕೋಟಿಗೆ (ಶೇ. 61ರಷ್ಟು) ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಗಮದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ₹1,624.62 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ನಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇನು?
ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 46.2ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡರೂ, ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ನ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ₹1,803 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹3,342 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆ: ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ವೆಚ್ಚಗಳು 2024–25ರಲ್ಲಿ ₹560.01 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದ್ದರೆ, 2025–26ರಲ್ಲಿ ₹1,793.03 ಕೋಟಿಗೆ (ಮೂರು ಪಟ್ಟು) ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದೇ ನಿವ್ವಳ ನಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸವಕಳಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ: ಹಂತ 2, ಹಂತ 2ಎ, ಹಂತ 2ಬಿ ಹಾಗೂ ಹಂತ 3ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಹೊಸ ರೈಲುಗಳ ಖರೀದಿಯಿಂದಾಗಿ ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚ ₹725.36 ಕೋಟಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ₹823.69 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಬಂಡವಾಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೇವಾ ಗುಣಮಟ್ಟ
ಮೆಟ್ರೋ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಲ ತುಂಬಲು 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಷೇರುದಾರರ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕೃತ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ₹16,000 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹22,000 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ (ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ₹15,987.72 ಕೋಟಿ). ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಗದು ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಧಿಯಿಂದಲೇ ಹಣಕಾಸು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದೆ. ನಿವ್ವಳ ನಷ್ಟದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.
ಸೇವಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ' ಶೇ. 99.8ರಷ್ಟು ರೈಲು ಸಮಯಪಾಲನೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು (ಶೇ. 43.2), ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೋಕನ್ (ಶೇ. 28) ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಆರ್ (QR) ಕೋಡ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು (ಶೇ. 23.6) ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.