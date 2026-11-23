ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 'ಸಾವಿರ ಕೆರೆಗಳ ನಗರ' ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂದು ತೀವ್ರ ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆರೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದವು? ಈಗ ಯಾವ ಕಟ್ಟಡಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ "ಸಾವಿರ ಸರೋವರಗಳ ನಾಡು" ಎಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬಣ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಉದ್ಯಾನನಗರಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇಂದು ತೀವ್ರ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಗರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಪೋಷಿಸಿದ ಕೆರೆಗಳನ್ನೇ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಬೆಂಗಳೂರು ನುಂಗಿಹಾಕಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಪರ್ಯಾಸ.
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೆರೆಗಳು ಏಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದವು?
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆರೆಗಳು ಕೇವಲ ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ತಾಣಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವು ಈ ನಗರದ ಜೀವನಾಡಿಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 900 ಮೀಟರ್ (3,000 ಅಡಿ) ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮಳೆನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಹಿಂದೆ 'ಕಲ್ಯಾಣನಗರ' (ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳ ನಗರ) ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆರೆಗಳ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಪರಂಪರೆಯಿದೆ. 8ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಂಗಾ ರಾಜವಂಶದ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆಯಂತಹ ಬೃಹತ್ ಜಲಮೂಲಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡವು. ತದನಂತರ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಚೋಳರು, ಹೊಯ್ಸಳರು ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು ಈ ಜಲಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು, ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ತಮ್ಮ 46 ವರ್ಷಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ (ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಮೂಲಕ) ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೆರೆಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಮನೆದೇವತೆ ಕೆಂಪಮ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಾಂಬುಧಿ ಕೆರೆ, ಕೋಟೆಯ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪಂಗಿ ಕೆರೆ, ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಾಂಬುಧಿ ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಗರದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸಹ ಈ ಕೆರೆಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು.
ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳ ಅತಿಕ್ರಮಣ
'ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ' ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಂತೆ ಕೆರೆಗಳ ಅವನತಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. 1960ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 262 ರಿಂದ 285 ಕೆರೆಗಳಿದ್ದವು. ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕೋಳಿವಾಡ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯಂತೆ (2014–2016) 1,545 ಕೆರೆಗಳಿದ್ದವು.
ನಗರೀಕರಣದ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೆರೆಗಳು ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿವೆ, ಕೆಲವು ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತಮ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟಕ್ಕೆ (ಸುಮಾರು 17) ಇಳಿದಿದೆ. 1985ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರದ ನಂಜಪ್ಪ ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮೂರು ಕೆರೆಗಳು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಬಡಾವಣೆಗಳಾಗಿ ಬದಲಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆರೆಗಳು ಇಂದು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಓಡಾಡುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳಗಳು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಕೆರೆಗಳಾಗಿದ್ದವು ಎಂಬುದು ಅಚ್ಚರಿಯಾದರೂ ಸತ್ಯ
ಸಂಪಂಗಿ ಕೆರೆ ಈಗ ಶ್ರೀ ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಂಪಂಗಿ ಕೆರೆ ಇತ್ತು. ನಗರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಲಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದ ಈ ಕೆರೆ ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿತ್ತು. 1854ರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಪಂಗಿ ಕೆರೆಯ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಗರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭೂಬಳಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಕೆರೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು. ಇಂದು ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಧರ್ಮಾಂಬುಧಿ ಕೆರೆ ಈಗ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ
ಇಂದು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಂಬುಧಿ ಕೆರೆ ಇತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದ ಈ ಜಲಮೂಲವು ನಗರದ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕೆರೆ ಒಣಗಿದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದವು. ಇಂದು ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಬಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳದ ಹಿಂದಿನ ರೂಪವೇ ಒಂದು ವಿಶಾಲ ಕೆರೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಸಿದ್ದಿಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಈಗ ಕೆ.ಆರ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವ ಕೆ.ಆರ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದಿಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಇತ್ತು. ನಗರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕೋಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ನಡುವೆ ಈ ಕೆರೆ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇಂದು ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಕೆ.ಆರ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕೆರೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಅಡಗಿದೆ.
ಶೂಲೇ ಕೆರೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಲಮೂಲವಾಗಿದ್ದ ಶೂಲೇ ಕೆರೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿಂದಿನ ಕೆರೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಿಲ್ಲ.
ಅಕ್ಕಿತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಈಗ ಹಾಕಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ
ಅಕ್ಕಿತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಕಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶವೂ ಹಿಂದೆ ಕೆರೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ ಕೆರೆ ಈಗ ಗಾಲ್ಫ್ ಮೈದಾನ
ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆರೆಯ ಜಾಗವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಲ್ಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಗಾಲ್ಫ್ ಮೈದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರ ವಿಸ್ತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಲಮೂಲದ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ಕೋರಮಂಗಲ ಕೆರೆ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣ
ಈಜಿಪುರ ಸಮೀಪದ ಕೋರಮಂಗಲ ಕೆರೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋರಮಂಗಲದ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಭೂಬಳಕೆಯೂ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಈಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು
ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆರೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಇದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದೊಂದಿಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಜಲಮೂಲದ ಗುರುತು ಮಾಯವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇತರ ಕೆರೆಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ?
- ದಾಸರಹಳ್ಳಿ-ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ
- ದೊಮ್ಮಲೂರು - ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರದೇಶ
- ಜಕ್ಕರಾಯನ ಕೆರೆ-ಕ್ರೀಡಾ ಮೈದಾನ
- ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ- ಕ್ರೀಡಾ ಮೈದಾನ
- ಕಾರಂಜಿ- ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ ಪ್ರದೇಶ
- ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ -ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು
- ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ-ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇಲಾಖೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು
- ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ-ಜೆ.ಪಿ. ನಗರ 6ನೇ ಹಂತದ ಪ್ರದೇಶ
- ರಾಮಶೆಟ್ಟಿಪಾಳ್ಯ-ಕ್ರೀಡಾ ಮೈದಾನ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶ
- ಸುಂಕಲ್-ಶಾಂತಿನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶ