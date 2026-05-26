ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಮರಾಜ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ, ಮುಂದಿನ 60 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪುಲಕೇಶಿನಗರ ಮತ್ತು ಬಾಣಸವಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಮೇ.26): ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮರಾಜ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ (Kamaraj Road) ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಮುಂದಿನ 60 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (GBA - Greater Bengaluru Authority) ಕಾಮರಾಜ್ ರಸ್ತೆಯ ನಾಲಾ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳೆಯ ಕಲ್ಲಿನ ಕಲ್ವರ್ಟ್ (Old Stone Culvert) ಅನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿ, ಅದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆರ್ಸಿಸಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್ (RCC Culvert) ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯಲು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ?
ವಿಠೋಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ (Vithoba Temple) ನಾಲಾ ರಸ್ತೆವರೆಗಿನ (Nala Road) ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೆ.ಆರ್ ರಸ್ತೆ-ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ (KR Road-Cubbon Road Junction) ಕಾಮರಾಜ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಡಿಕನ್ಸನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ (Dickenson Junction) ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ.
ಪುಲಕೇಶಿನಗರ ಮತ್ತು ಬಾಣಸವಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳು
ಕಾಮಗಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುಲಕೇಶಿನಗರ (Pulakeshinagar) ಮತ್ತು ಬಾಣಸವಾಡಿ (Banaswadi) ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸವಾರರಿಗೆ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ:
ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು: ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ವಿಠೋಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಲಗಡೆಗೆ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ವೀರಪಿಳ್ಳೈ ರಸ್ತೆ (Veerapillai Street) ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ, ನಾಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ (Nagamma Temple) ಬಳಿ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ, ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ (St John's Road) ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.
ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು: ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬರುವ ಸವಾರರು ಕೆ.ಆರ್ ರಸ್ತೆ-ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಡೈವರ್ಷನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಿಕನ್ಸನ್ ರಸ್ತೆ (Dickenson Road) ಮೂಲಕ ಮುನ್ನಡೆದು, ಬ್ಲೂ ಸ್ಟೋನ್ (Blue Stone) ಜಂಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.
ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು: ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿ ರಸ್ತೆಯ (Dispensary Road - ಆಲಿಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್) ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಡಿಕನ್ಸನ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಮುಂದೆ ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಮನವಿ
ಮುಂದಿನ 60 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ವಾಹನ ಸವಾರರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಂಚಾರ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು (Traffic Signage) ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಜಂಟಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.