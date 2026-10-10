ಕುಮಾರಪಾರ್ಕ್ ವೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಡಿಎ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಐಎಲ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ಅನುಮತಿ ಹಾಗೂ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ವರದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ದೂರಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.10): ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (BDA) ಕುಮಾರಪಾರ್ಕ್ ವೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ (Head Office) ಹಾಲಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ (Demolition), ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಿಡಿಎ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯ (PIL) ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಬಿಡಿಎಗೆ ಅಧಿಕೃತ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅನು ಸಿವರಾಮನ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದ್ವಿಪೀಠವು ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಾದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಬಿಡಿಎಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ.
ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಡವಲು ಯತ್ನ - ಪಿಐಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಬಿ.ಎಂ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್. ಶಿವರಾಮ್ ಎಂಬುವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2025 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಬಿಡಿಎ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ತನ್ನ ಹಾಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ವಕೀಲರು, ಬಿಡಿಎ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ತೆರವು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಂದ (Competent Authority) ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಾಲಿ ಇರುವ ಬಿಡಿಎ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡವು ಅಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಥವಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ (PWD) ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ವರದಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ದೂರಲಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿ
ಬಿಡಿಎ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗೂ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಹಾಲಿ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ, ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಖಜಾನೆಗೆ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಸರಿದೂಗಿಸಲಾಗದ ಭಾರಿ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಬಿಡಿಎಯಿಂದ ವಿವರಣೆ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಬಿಡಿಎ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಉತ್ತರ ಈ ಹೈಪ್ರೊಫೈಲ್ ಯೋಜನೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.