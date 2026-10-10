ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ತಾಣದ ಜಾಗವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿಎ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರನ್ನು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.10): ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (BDA) ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ (Nadaprabhu Kempegowda Layout) ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಹಾಗೂ ಮಂಡಳಿಯ (Board Approval) ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಾರಿಗೆ ತಾಣದ (Transport Hub) ಜಾಗವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಡಿಎ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (Executive Engineer) ಅವರನ್ನು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯು (UDD) ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿರುವ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯು, ಮುಂದಿನ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಯಾದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಗೆ (Water Resources Department) ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಸಾರಿಗೆ ತಾಣವೇ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಸತಿ ನಿವೇಶನ!
ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ (ಬಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್/ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಬ್) ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಜಾಗವನ್ನು ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಭೂ ಬಳಕೆಯ ಅಕ್ರಮ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕುರಿತು 'ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್' (Deccan Herald) ವಿಶೇಷ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಹಗರಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ವರದಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್!
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಡಿಎನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಶೋಕ್ ಸಿ.ಎನ್ (Ashok CN) ಅವರನ್ನು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯೋಜನೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಎಯಲ್ಲೇ ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ (Deputation) ಮೇಲೆ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಅಕ್ರಮ ನಿವೇಶನ ರಚನೆ ಹಗರಣ ಹೊರಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.