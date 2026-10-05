ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಆರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿಯಿಂದಾಗಿ ಬಹುತೇಕರು ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ಗಡುವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 15ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಿಡಿಎ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.5): ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ (Dr K Shivaram Karanth Layout) ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು (ಸೈಟ್) ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ಗಡುವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ 15 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (BDA) ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಡಿಎ ನಿವೇಶನ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರನ್ನು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸೈಟ್ ಪಡೆಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಚಲನ್ (Challan) ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಹುತೇಕ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಹಣ ಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೆ ಹಿಂಜರಿದಿರುವುದರಿಂದ ಗಡುವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 15 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಚಲನ್ ಪಡೆದದ್ದು 5,700 ಜನ, ಹಣ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕೇವಲ 1,700 ಮಂದಿ!
ಬಿಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 5,700 ಅರ್ಜಿದಾರರು ನಿವೇಶನ ಕೋರಿ ಚಲನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಕೇವಲ 1,700 ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮಾತ್ರವೇ ನಿಗದಿತ ಆರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ (Initial Deposit) ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜಿದಾರರು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ (Registration Fee) ಸುಮಾರು ₹2,000 ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿವೇಶನದ ಅಳತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಆರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತವು ₹8.7 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹29 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ. ಈ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತವೇ ಬಹುತೇಕ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ಅಥವಾ ತಡ ಮಾಡಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
30 ಸಾವಿರ ಅರ್ಜಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಈ ಬಡಾವಣೆಯು ಹಿಂದೆ 'ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್' (PRR) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ 'ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್'ಗೆ (Bengaluru Business Corridor) ತೀರಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 30,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜಿಗಳು ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಬಿಡಿಎ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾವತಿ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದು ಬಿಡಿಎಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಬಿಡಿಎ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೊನೆಯ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಾಗಲಿರುವ 'ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಬಡಾವಣೆ'ಯ ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ (First Phase) ಸುಮಾರು 2,800 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಶೀಘ್ರವೇ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ
ಈ ಬೃಹತ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಿಡಿಎ ಒಟ್ಟು ₹16,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀರಾ ವಿರಳವಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಬಿಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಕುರಿತು ಶೀಘ್ರವೇ ಬಿಡಿಎ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಅಧಿಕೃತ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ.