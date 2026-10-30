B-SMILE ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಮಿನರ್ವ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹಡ್ಸನ್ ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ಶೂಲೇ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆಯವರೆಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ರದ್ದುಗೊಂಡಿದ್ದ 9 ಯೋಜನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮರು ಬಿಡ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (B-SMILE), ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಂದು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನ:
ನಗರದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ 'ಮಿನರ್ವ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹಡ್ಸನ್ ವೃತ್ತ' ಮತ್ತು 'ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಶೂಲೇ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ'ವರೆಗಿನ ಎತ್ತರಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಿನರ್ವ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹಡ್ಸನ್ ವೃತ್ತದವರೆಗಿನ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಿಂದೆ ₹540 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ₹511.4 ಕೋಟಿಗೆ ತಗ್ಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶೂಲೇ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆಯವರೆಗಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಮುಂಚೆ ₹564 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇದನ್ನು ₹515 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳಿಂದಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹77.6 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ.
ಒಂಬತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಆರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಚಾಲನೆ:
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಂದು ಬಿ-ಸ್ಮೈಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 9 ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ 1,640.3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ 6 ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮರು ಬಿಡ್ ಕರೆದಿತ್ತು.
ಆ ಆರು ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ:
- ಮಿನರ್ವ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹಡ್ಸನ್ ವೃತ್ತದವರೆಗಿನ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್.
- ಶೂಲೇ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆಯವರೆಗಿನ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್.
- ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳೆ ಯಲಹಂಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೋಗಿಲು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರಸ್ತೆ.
- ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ ಗ್ರೇಡ್ ಸೆಪರೇಟರ್ಗಳು.
- ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಯ ಎಂಇಐ (MEI) ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಫ್ಲೈಓವರ್.
- ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಕ್ರಾಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್.
ಈ ಸರಣಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಬಿ-ಸ್ಮೈಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಇತರ 3 ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ವೇಗ ಪಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.