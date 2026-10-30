ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ‘ದಿ ಘೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್’ ಮೂಲಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭೂತದ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿಯೂ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.
ಭೂತದ ಕಥೆ ಹೇಳಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವೇದಿಕೆ; ನೈಜ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನರು!
ದೆವ್ವ, ಭೂತ, ಆತ್ಮಗಳ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದೆಂದರೆ ಹಲವರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ. ಕೆಲವರು ಇಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಂಬಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ‘ದಿ ಘೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್’.
ಏನಿದು ಘೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್?
‘ಘೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್’ ಎನ್ನುವುದು ಜನರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭೂತದ ಅನುಭವಗಳು ಅಥವಾ ತಾವು ಕೇಳಿದ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಘಟನೆಗಳ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಕಥನ ವೇದಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯದು, ತಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಕಥೆಗಾರರಾಗಿ; ಎರಡನೆಯದು, ಇತರರು ಹೇಳುವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಶ್ರೋತೃಗಳಾಗಿ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಟನೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಥೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆಗೆ ಸಾಗುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಡಿನ್ನರ್ ಮಾತುಕತೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಲ್ಪನೆ
ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹಿಂದಿರುವವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ತರುಣ್ ಶ್ರೀಧರನ್. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭೂತದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಮಾತುಕತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಇಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೇದಿಕೆ ರೂಪಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿತು.
ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಕಥೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ತಲಾ ₹299 ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅವಧಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಕಥೆಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುವವರಿಗೂ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಭೂತದ ಕಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಸ್ನೇಹವೂ!
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭೂತದ ಕಥೆಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಮನೋಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಚಿಕ್ಕ ಪರಿಚಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಕ್ತಪಿಶಾಚಿಗಳ ಕಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ತ ಹೀರುವ ಅಥವಾ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಲ್ಲ. ಹೊಸ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು, ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದವರು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯವಾಗಲು ಇದು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಯಲು ಸಮಯವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ನಗರಗಳಿಗೂ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಗುರಿಯನ್ನೂ ಸಂಘಟಕರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.