ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೇಖ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳವರೆಗಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ₹725 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮತ್ತು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಶೇ.80ರಷ್ಟು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದ್ದು, 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಗುರಿ ಇದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.15): ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅತ್ಯಂತ ದಟ್ಟಣೆಯ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಭಾರಿ ಸಮಾಧಾನಕರ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೇಖ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳವರೆಗಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ₹725 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಬೃಹತ್ 'ಮೇಖ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ - ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕಾರಿಡಾರ್' ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ 18 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೇಖ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರೆಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ (ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ) ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಆಚಿನ ಬಿಂದುವಿನವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ ಬೃಹತ್ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ (Tunnel) ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬದಲು, ಇಡೀ ಮಾರ್ಗದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಈ ಏಕೀಕೃತ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು (Integrated Design) ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (BDA) ಈಗಾಗಲೇ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ವಿಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಎ. ಹ್ಯಾರಿಸ್, ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಏಕೀಕೃತ ಪರಿಹಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಸುಗಮ ಹಾಗೂ ವೇಗದ ಸಂಚಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವುದೇ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ತಗ್ಗಲಿದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆ - ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ ವರದಿ!
ಗಂಗಾನಗರ ಮತ್ತು ಸಂಜಯನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹಾದುಹೋಗುವ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ' (IIT Bombay) ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಇರುವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 2 ಪಥಗಳನ್ನು (Lanes) ಹೊಂದಿರಲಿದ್ದು, ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 3 ಪಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ವೆಟರಿನರಿ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳ ತಲಾ 2 ಪಥಗಳು ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ, ಉಳಿದೊಂದು ಪಥವು ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರಸ್ತೆಯು ಮೇಖ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ 'ರೋಟರಿ'ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 'ಯಶವಂತಪುರ - ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ' ಪೂರ್ವ-ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರಿಡಾರ್ಗೂ ಲಿಂಕ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತಡೆರಹಿತ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
"ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಂತಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಅನುಷ್ಠಾನವೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಕೀಲಿಯಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಹ್ಯಾರಿಸ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ
ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಆತಂಕಕ್ಕೂ ಬಿಡಿಎ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವ ಬದಲು 'ಮರುನಾಟಿ' (Transplantation) ಮಾಡಲು ಬಿಡಿಎ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಮರುನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದ ಕೇವಲ 50 ರಿಂದ 60 ಮರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮರಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ (NGOs) ಬಿಡಿಎ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 'ಔರೋ-ಕೆಎಮ್ಸಿ ಜೆವಿ' (Auro-KMC JV) ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮೂಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹440 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದೆ.