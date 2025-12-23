ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಕ್ಸ್ಕಾನ್ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದು ಐಫೋನ್ 16 ಉತ್ಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈಗ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.23): ಫಾಕ್ಸ್ಕಾನ್ (ಹಾನ್ ಹೈ ಪ್ರಿಸಿಶನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಂಪನಿ)ಯ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ ಘಟಕವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 30,000 ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80 ಪ್ರತಿಶತ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತೈವಾನ್ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಯು 300 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಈ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 20,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ರಾಂಪ್-ಅಪ್ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಐಟಿ/ಬಿಟಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ವೇಳೆಗೆ 50 ಸಾವಿರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯ 80 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಈ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದಲೇ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಫಾಕ್ಸ್ಕಾನ್
"ಕರ್ನಾಟಕವು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ESDM ಹೂಡಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಚಿಪ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಈಗ ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೃಢವಾದ ESDM ನೀತಿಯಿಂದ ಆಧಾರವಾಗಿ, ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಕ್ಸ್ಕಾನ್ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದು ಐಫೋನ್ 16 ಉತ್ಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈಗ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ.