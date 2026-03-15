ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಮಾಸಿಕ ₹26,000 ವೆಚ್ಚದ ವಿವರವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ವಸತಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು ನಗರದ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದ ಐಟಿ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅನುಭವ ಬಹಳಷ್ಟು ಯುವಕರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ವೆಚ್ಚವೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವಾದ X ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೀಗ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಇಂಟರ್ನ್ ಆಗಿರುವ ಆಶೀಕಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ ಆಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಾಗ ಎದುರಾಗುವ ವಿವಿಧ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹26,000 ವೆಚ್ಚ
ಅಂಶಿಕಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಬದುಕಲು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ₹26,000 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಸತಿ, ಆಹಾರ, ಸಾರಿಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಂತಹ ಹಲವು ಖರ್ಚುಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ವಸತಿ ವೆಚ್ಚವೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು
ಅವರ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು ವಸತಿ. ಅತಿಥಿ ವಸತಿ (ಪಿಜಿ) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಮಾತ್ರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹12,500 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸುವಾಗ ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಿಜಿ ವಸತಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಿವರಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಆಹಾರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ
ಅಂಶಿಕಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹6,000 ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಿಜಿ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪಿಜಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಲಂಬಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಹೊರಗಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ . ಪಿಜಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾನು ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹6,000 ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾರಾದರೂ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ದೊರೆಯುವ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು
ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದಕ್ಕೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹2,000 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಯಾಣಗಳ ಖರ್ಚು ಸೇರಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರಗೆ ಹೋಗದ ಕಾರಣ ಸುಮಾರು ₹2,000 ಮಾತ್ರ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಖರೀದಿಗಳು, ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ₹1,000 ರಿಂದ ₹2,000ರವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಮೊದಲ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಈ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ “ನನ್ನ ವೆಚ್ಚ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹40,000 ರಿಂದ ₹50,000ರವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ “ಬೆಂಗಳೂರುದಲ್ಲಿ ಪಿಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚವೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ “ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ಅಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಲ್ಲ” ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು “ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಬೇಕಾಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚ” ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರ ಜೀವನದ ವಾಸ್ತವ್ಯ
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇಂಟರ್ನ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರಿಗೆ ನಗರ ಜೀವನದ ಖರ್ಚು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ, ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಅನೇಕರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.