ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗೋವಾದ ಮಡಗಾಂವ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ರೈಲು (06267/06268) ಮಾರ್ಚ್ 18 ಮತ್ತು 19 ರಂದು ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ಕುಂದಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡಲಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರು: ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ತೆರಳುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಬಹುದು.
ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶೇಷ ರೈಲು (06267/06268) ಬೆಂಗಳೂರಿನ Yeshwantpur Junction Railway Station ನಿಂದ ಹೊರಟು ಕರಾವಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ Mangaluru ಮತ್ತು Udupi ಮೂಲಕ ಗೋವಾದ Madgaon ವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.
ರೈಲು ಸಂಚಾರದ ವಿವರ
- ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06267 (ಯಶವಂತಪುರ – ಮಡಗಾಂವ್):
- ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಹೊರಟು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡಿ ಮಡಗಾಂವ್ ತಲುಪಲಿದೆ.
- ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06268 (ಮಡಗಾಂವ್ – ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಯಾಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್):
- ಮರು ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಮಡಗಾಂವ್ನಿಂದ ಹೊರಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಯಾಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ತಲುಪಲಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ
ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಹೊಂದಲಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ, ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ, ಸುರತ್ಕಲ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ, ಉಡುಪಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ, ಕುಂದಾಪುರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ, ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ರೋಡ್ (ಬೈಂದೂರು) ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ,,ಭಟ್ಕಳ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ, ಮುರುಡೇಶ್ವರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ, ಕುಮಟಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ,
ಗೋಕರ್ಣ ರೋಡ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ, ಅಂಕೋಲಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ,ಕಾರವಾರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ (Mangaluru Central Railway Station / Mangaluru Junction Railway Station, Surathkal Railway Station, Udupi Railway Station, Kundapura Railway Station, Mookambika Road Byndoor Railway Station, Bhatkal Railway Station, Murdeshwar Railway Station, Kumta Railway Station, Gokarna Road Railway Station, Ankola Railway Station ಹಾಗೂ Karwar Railway Station)
24 ಬೋಗಿಗಳ ವಿಶೇಷ ರೈಲು
ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಒಟ್ಟು 24 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ತರಗತಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋಗಿಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ (ಜನರಲ್) ಬೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲಗೇಜ್ ವ್ಯಾನ್ಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೆರಳುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲು ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.