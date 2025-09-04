ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರವನ್ನು 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದು, ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳು 40% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಭಾರತದ ವಾಹನ ಉದ್ಯಮದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.4): ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಗಳನ್ನು 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳು ಹೊಸ 40% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಗಳ ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್‌ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಭಾರತದ ವಾಹನ ಉದ್ಯಮದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಈಡೇರಿಸಿದೆ. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳ ಸ್ವೀಕಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಅಷ್ಟಾಗಿಲ್ಲ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 1 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ 32-34 ಕಾರುಗಳಷ್ಟೇ ಇದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದಂಥ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಎನಿಸಿದೆ.

56ನೇ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿನ 28% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರುಗಳು ಹೊಸ 40% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆಸ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಂತಿಮ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳು 5% ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆಟೋ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್‌ಗಳು, ಅವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಾಹನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ - 18% ಎಂದು ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

"ಈ ನಿರ್ಧಾರ (ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರ ಕಡಿತ) ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಮೂಲವಾಗಿರುವ ವರ್ಗೀಕರಣ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದುಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೀಡರ್‌ ಇವೈನ ಸೌರಭ್‌ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, "ಸೆಸ್ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿರುವ ವಲಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ." ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಣ್ಣ ಕಾರು ಎಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದದ ಪೆಟ್ರೋಲ್/ಸಿಎನ್‌ಜಿ/ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು 1,200 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು 1,500 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾರು 40% ಜಿಎಸ್‌ಟಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದೆ.

ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳವರೆಗೆ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

Brand5% GST18% GST40% GST
Maruti SuzukieVitaraAlto K10, S-Presso, Celerio, WagonR, Swift, DZire, Eeco, Ignis, Baleno, FronxBrezza, Ertiga, Victoris, Grand Vitara, Jimny, XL6, Invicto
MahindraXUV4OO, BE 6, XEV 9EXUV 3XOBolero, Scorpio Classic, Scorpio N, XUV 7OO, Thar, Thar Roxx
HyundaiCreta EV, Ioniq 5Grand i10, Exter, Aura, i20, VenueVerna, Creta, Alcaraz, Tucson
Tata MotorsTiago EV, Tigor EV, Nexon EV, Punch EV, Curvv EV, Harrier EVTiago, Tigor, Punch, Altroz, NexonCurvv, Harrier, Safari
Kia IndiaCarens Clavis EV, EV6, EV9Syros, SonetSeltos, Carens, Carens Clavis, Carnival
Toyota India Glanza, TaisorRumion, Innova Crysta, HyCross, Fortuner, Hyryder
JSW MG MotorComet, Windsor, ZS EV, M9, Cyberster Astor, Hector, Gloster
Honda Cars India AmazeCity, Elevate, City Hybrid
Renault/Nissan Kwid, Triber, Kiger, Magnite 
Skoda/VW KylaqKushaq, slavia, Kodiaq, Taigun, Virtus, Tiguan, Golf GTI

 

ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ

ಕಾರ್‌ಗಳ ವಿಭಾಗಹಳೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ+ ಸೆಸ್‌ಹೊಸ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಇಳಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ
Vehicles ≤ 4 m, petrol ≤ 1200 cc28% + 1%18%11%
Vehicles ≤ 4 m, diesel ≤ 1500 cc28% + 3%18%13%
Vehicles > 4 m, 1201–1500 cc28% + 17%40%5%
Vehicles > 4 m, < 1501 cc28% + 20%40%8%
UVs > 4 m, < 1500 cc, GC < 170 mm28% + 22%40%10%
Hybrids ≤ 4 m, petrol ≤ 1200 cc/ diesel ≤ 1500 cc28%18%10%
Hybrids, petrol > 1200 cc / diesel > 1500 cc28% + 15%40%3%
Electric Vehicles (all categories)5%5%-

 