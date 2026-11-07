ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಟಾಟಾ ಮತ್ತು ಎಂಜಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ-ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ವಿಸ್ (BaaS) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ, ಎಂಜಿ ಕಾಮೆಟ್ ಇವಿ, ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಮತ್ತು ಎಂಜಿ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಇವಿ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ, ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Cheapest Electric Cars in India: ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳತ್ತ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯ ಇವಿ ಕಾರುಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮತ್ತು ಎಂಜಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಕೆಲವು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿ-ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ವಿಸ್ (BaaS) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ನಾಲ್ಕು ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ, ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ (Tata Tiago EV): ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ: ₹4.69 ಲಕ್ಷ
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. BaaS ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹4.69 ಲಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ₹2.60 ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಇವಿ ಬ್ಲೂ ಬಣ್ಣದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್, 7 ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ABS ಜೊತೆಗೆ EBD, ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ವ್ಯೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 19.2 kWh ಮತ್ತು 24 kWh ಎಂಬ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 74 bhp ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 250ರಿಂದ 315 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
2. ಎಂಜಿ ಕಾಮೆಟ್ ಇವಿ (MG Comet EV): ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ: ₹4.99 ಲಕ್ಷ
ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಎಂಜಿ ಕಾಮೆಟ್ ಇವಿ. BaaS ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹4.99 ಲಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ₹2.50ರಿಂದ ₹3.20ರವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಶುಲ್ಕವಿದೆ. ಎರಡು ಬಾಗಿಲುಗಳ ಬಾಕ್ಸಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಲುಕ್ ಈ ಕಾರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು 10.25 ಇಂಚಿನ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳು, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸರಳ ವಿನ್ಯಾಸದ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಾಡಿ ರಚನೆ, ಎರಡು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ರಿಯರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ABS ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. 17.3 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ IP67 ರೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾರಿನ ಮೋಟಾರ್ 42 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 110 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗರಿಷ್ಠ 230 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
3. ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ (Tata Punch EV): ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ: ಸುಮಾರು ₹6.59 ಲಕ್ಷ
ಎಸ್ಯುವಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. BaaS ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹6.59 ಲಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಅಂದಾಜು ₹3.30 ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಕೆ ಶುಲ್ಕವಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಎಸ್ಯುವಿ ವಿನ್ಯಾಸ, ಮುಂಭಾಗದ ಪೂರ್ಣ ಅಗಲದ ಎಲ್ಇಡಿ ಡಿಆರ್ಎಲ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಈ ಕಾರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಗಳು, 10.25 ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಮತ್ತು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆರು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (ESC) ಮತ್ತು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 25 kWh ಮತ್ತು 35 kWh ಎಂಬ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಕಾರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಗಳು 82 PSನಿಂದ 122 PSವರೆಗೆ ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಧರಿಸಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 315ರಿಂದ 421 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
4. ಎಂಜಿ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಇವಿ (MG Windsor EV): ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ: ₹9.99 ಲಕ್ಷ
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಎಂಜಿ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಇವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. BaaS ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹9.99 ಲಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ₹3.99 ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಕೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ಏರೋಗ್ಲೈಡ್' ವಿನ್ಯಾಸ, ಫ್ಲಶ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸ್ ರೂಫ್ ಈ ಕಾರಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 135 ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಒರಗಿಸಬಹುದಾದ 'ಏರೋ ಲೌಂಜ್' ಹಿಂಬದಿ ಸೀಟ್ಗಳು, ದೊಡ್ಡ 15.6 ಇಂಚಿನ 'ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ವ್ಯೂ' ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟ್ಗಳಿವೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಆರು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು, ಹಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸರೌಂಡ್ ವ್ಯೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 38 kWh ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ 136 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 200 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ARAI ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 331 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಗಮನಿಸಿ
BaaS ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಕೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಡಿಗೆ, ಬಳಕೆಯ ಅವಧಿ, ವಾರಂಟಿ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ದೂರ ಹಾಗೂ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.