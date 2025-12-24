ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ "ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸೆಂಬರ್" ಎಂಬ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ರೂ. 20,000 ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.24): ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಅಥರ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ತನ್ನ ಇ-ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಗೋಷಿಸಿದೆ. ಸೋಮವಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು 3,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ನೀವು ಅಥರ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶವಾಗಿರಬಹುದು. ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 'ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸೆಂಬರ್' ಎಂಬ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆಯ್ದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 20,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್, ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ಗಳು ಸೇರಿರಬಹುದು.
ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಥರ್ ಎನರ್ಜಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಘಟಕಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇನ್ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಈ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅಥರ್ ಎನರ್ಜಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸರಣಿಯ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ.
ಅಥರ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಗಳು
ಅಥರ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಅವುಗಳ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೇಣಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:
- 450 ಸಿರೀಸ್ (ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್) ಅಥರ್ 450S (ಎಂಟ್ರಿ-ಲೆವೆಲ್), ಅಥರ್ 450X ಮತ್ತು ಅಥರ್ 450 ಅಪೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
- ರಿಜ್ತಾ ಸಿರೀಸ್ (ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್): ಇದು ಅಥರ್ನ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸ್ಕೂಟರ್ ಲೈನ್-ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಜ್ತಾ Z ಮತ್ತು ರಿಜ್ತಾ S ನಂತಹ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಿವೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸೀಟು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇಖರಣಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳು, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, OTA ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
ಆಥರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಬೆಲೆ
- ಅಥರ್ ರಿಜ್ತಾ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ (ಅಂದಾಜು) 1 ಲಕ್ಷ 9 ಸಾವಿರದಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ 45 ಸಾವಿರ ರೂ.
- ಅಥರ್ 450S ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1,20,000 ರಿಂದ 1,35,000 ರೂ.
- ಅಥರ್ 450X ನ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ 41 ಸಾವಿರದಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ 57 ಸಾವಿರ ರೂ.
- ಅಥರ್ 450 ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಬೆಲೆ 1 ಲಕ್ಷ 83 ಸಾವಿರದಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ 91 ಸಾವಿರ ರೂ.
'BaaS' ಮಾದರಿಯಿಂದ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ
ಅಥರ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಸ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್ (BaaS) ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ರಿಜ್ತಾವನ್ನು ರೂ. 75,999 ರಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು 450 ಸಿರೀಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 84,000 ರಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.