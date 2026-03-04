- Home
- ಮುನಿಸಿಕೊಂಡ ಗ್ರಾಹಕರ ಸೆಳೆಯಲು ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೋಳಿ ಆಫರ್, ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಇವಿ ಬೈಕ್
ಮುನಿಸಿಕೊಂಡ ಗ್ರಾಹಕರ ಸೆಳೆಯಲು ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೋಳಿ ಆಫರ್, ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಇವಿ ಬೈಕ್, ಹಬ್ಬದ ಆಫರ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಓಲಾ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ ನೀಡಿದೆ. ಟೀಕೆ, ದೂರುಗಳಿಂದ ಸೊರಗಿದ್ದ ಓಲಾ ಹೊಸ ಆಫರ್ ನೀಡಿದೆ.
ಓಲಾ ಹೋಳಿ ಆಫರ್
ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ತನ್ನ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹79,999 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಆಫರ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತೃತ ವಾರಂಟಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ
ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಹುಡುಕುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (ICE) ಮಾದರಿಗಳು ಕೂಡಾ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಓಲಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೈಕ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗೂ ರೇಂಜ್
ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಿಶೇಷ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗ ಇದಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 'ಮುಹೂರ್ತ ಮಹೋತ್ಸವ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.ಗ್ರಾಹಕರು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ವಾರಂಟಿ
₹50,000 ವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಇದರರ್ಥ ಕೇವಲ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಂಪನಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೇಲೆ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.. ಈಗಿರುವ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು, ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ S1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮತ್ತು ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ₹50,000 ವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಓಲಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ₹20,000 ವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಓಎಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.