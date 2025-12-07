ಇಂದಿನ ಜೆನ್ ಜೀ ಯುವಜನತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯತ್ತ (Bhagavad gita) ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತನಾದ ಹುಡುಗ/ಗಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಯಾಕೀ ಆಕರ್ಷಣೆ?
ಜೆನ್ ಜೀ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಮಕ್ಕಳು (1997 ಮತ್ತು 2012ರ ನಡುವೆ ಜನಿಸಿದವರು) ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಇಷ್ಟದೇವತೆಯನ್ನೋ, ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನೋ ಶ್ಲೋಕವನ್ನೋ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯತ್ತ (bhagavad gita) ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರಲ್ಲಿ ಕಾಣದ ಈ ಆಕರ್ಷಣೆ ಜೆನ್ ಜೀಯಲ್ಲಿ ಬಂದುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಇದು ವಿಚಿತ್ರವಲ್ಲವೆ?
ವಿಚಿತ್ರವೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುವಜನತೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಾಸ್ತಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ತಾವು ಆಸ್ತಿರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಓದಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದು ಅದು ಫೋನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ರೀಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಜನರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಜನರಲ್ ಝಡ್ ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಜೀವನದ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಣುಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಆನಂದವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ?
1. ಕಿವಿಗೂ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಲಭ್ಯತೆ
ಮೊದಲು ಗೀತೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್- ಹಿಂದಿ- ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಧವಿಧ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಓದಬಹುದು, ಕೇಳಬಹುದು, ನೋಡಬಹುದು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು, ಆಚಾರ್ಯರು, ಯೋಗಿಗಳು ಗೀತೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ, ಧ್ವನಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಳವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಗುರುವಿ, ಓಶೋನಂಥವರು ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರತ್ತ ಜೆನ್ ಜಿ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.
2. ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿಂತನೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳು
30ರ ಹರೆಯದವರಾಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಜನರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಜನರಲ್-ಝಡ್ ಜನಸಮೂಹವಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತೆಯು ಯೋಗದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ, ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದರ ಬದಲಿಗೆ ಎದುರಿಸುವುದು, ಹಠಾತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮೊದಲಾದ ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಇದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.
3. ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತಂತ್ರಗಳು
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ʼಮೊದಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವʼ ಒತ್ತಡಗಳು ಬದುಕನ್ನು ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡದ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಯುವಕರು ಈ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ, ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೀತೆಯು ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು, ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದಂತೆ ಯೋಗ- ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು, ನಿಯಮಿತ ಆಸನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು, ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಂತಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
4. ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನದತ್ತ ಗಮನ
ಇಂದಿನ ಯುವಕರಿಗೆ, ಜೀವನವು ನಿರಂತರ ಅಂಕ ಗಳಿಸುವಿಕೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಸಂಬಳ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಂಗಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಏರುಗತಿಯ- ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಒತ್ತಡವಿದೆ. ಅದು ಭಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ಅನುಮಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಗೀತೆಯ ಕರ್ಮಯೋಗದ ತತ್ವವು ಈ ದ್ವಂದ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೀಳನ್ನು ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಯುವಜನತೆಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
5. ಅಸ್ಥಿರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ
ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಂಧಗಳವರೆಗೆ, ಇಂದಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಏನನ್ನೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ, ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ ಗೀತೆಯು ಕಾಲಾತೀತ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಆಧಾರದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬೋಧನೆಗಳು ಶಾಂತಿ ಹೊರಗೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹಂಬಲಿಸುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ, ಗೀತೆಯು ಒಂದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಅವರ ಒಡನಾಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.