ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ ಸ್ನೇಹ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಲಾಟರಿ
News lucky zodiac signs 2026 with shani guru Surya 2026 ರ ವರ್ಷವು ಶುಭ ಸಮಯಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಗುರುವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ರಾಜನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಗುರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
2026 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವು ನನಸಾಗಲಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಪ್ರಗತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವರ್ಷ, ನೀವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುವಿರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ಲಾಭದಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವವು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂತೋಷವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
2026 ರಲ್ಲಿ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಗುರುವು ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ನೀವು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಒಳಹರಿವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವವು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.