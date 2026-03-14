ಇಂದು ಮಾರ್ಚ್ 14 ವಿಕ್ರಮ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ, ಅದೃಷ್ಟ
14 march 2026 ಈ ದಿನದಂದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಬಲ ಸಂಯೋಗ ಸಂಭವಿಸಿ, ವಿಕ್ರಮ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಜೋಡಣೆಯು ಹೆಚ್ಚಿದ ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಯೋಚಿಸದೆ ಜನರನ್ನು ನಂಬುವುದು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾರ್ಚ್ 14, 2026 ರಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡುವ ಮೊದಲು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆಯ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಕೆಲವು ಗಂಭೀರ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ದಿನವಿಡೀ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹದಗೆಡುವುದಿಲ್ಲ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು. ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಶನಿವಾರ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಡಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಮಾರ್ಚ್ 14, 2026 ರಂದು ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಹಣದ ಕೊರತೆಯು ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಮಾರ್ಚ್ 14, 2026 ರಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಯ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಖರ್ಚುಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೇಹದ ನೋವುಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಅತಿಯಾದ ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದಾಗಿ, ಮಾರ್ಚ್ 14, 2026 ರಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಜ್ವರವೂ ಬರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ದಿನದಂದು ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.