Maha Bhagya Yoga: ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಬುಧನ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಿರುವುದು ನವೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ರವರೆಗೆ ಅಪರೂಪದ ‘ಮಹಾ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ’ವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಈ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ, ಆಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲಿರುವ ಆ 6 ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರ ಎರಡೂ ಮಂಗಳಕರ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಗ್ರಹಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಯೋಜನೆ, ಕರಾರು-ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗೆ ಕಾರಕನಾಗಿದ್ದರೆ, ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಹಣಕಾಸಿನ ವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಯಾವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದರೂ ಅಲ್ಲಿ ‘ಮಹಾ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ’ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ನವೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಾದ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೆಲೆಸಿರುವ ಬುಧನ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ರವರೆಗೆ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿರಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ 10 ದಿನಗಳ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹ ಮಿಲನದಿಂದ ‘ಕುಬೇರ ಯೋಗ’, ‘ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಗ’ ಮತ್ತು ‘ಮಹಾ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ’ಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಶುಭ ಯೋಗಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಮೇಷ, ಮಿಥುನ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ಧನುಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬುಧ-ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಸಪ್ತಮ (ಏಳನೇ) ಭಾವದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲಿದೆ. ಹಣ ಗಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಫಲ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಬಾಕಿ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಖರೀದಿ-ಮಾರಾಟದಿಂದಲೂ ಲಾಭ ಕೈಗೂಡಲಿದೆ. ತಾಯಿಯ ತವರು ಅಥವಾ ಬಾಳಸಂಗಾತಿಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವ ಸೂಚನೆಯಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲೂ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಐದನೇ (ಪಂಚಮ) ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರು ಸೇರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭವಾಗುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಗತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಉನ್ನತ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವಿರಿ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಬದುಕಿನ ರೀತಿ-ನೀತಿ ಬದಲಾಗಿ ಭೋಗ-ವಿಲಾಸದ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದ್ದು, ನೂತನ ಗೃಹ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಸುಯೋಗವೂ ಇದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ಧನ ಸ್ಥಾನ) ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರು ಒಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ‘ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಗ’ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವು ಹಲವು ದಾರಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುವ ಜೊತೆಗೆ, ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯವೂ ವೃದ್ಧಿಸಿ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ. ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಲಿವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೈತುಂಬಾ ಕೆಲಸವಿರಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದಂತಹ ಆಕರ್ಷಕ ಆಫರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆಡೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದಲೂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಬರಬಹುದು. ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಡನಾಟದಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿ
ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ಲಾಭ ಸ್ಥಾನ) ಬುಧ-ಶುಕ್ರರು ಒಟ್ಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಹಾ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಗದ ಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಸಿರಿವಂತರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜೀವನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟು-ಮುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ. ಅಂದುಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿನ ಕೆಲವು ಮಹದಾಸೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಧನಾಗಮನವಾಗಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನ) ಈ ಎರಡು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಯುತಿ ಏರ್ಪಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿದರೂ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗಿರಲಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯದಿಂದ ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಪೂರ್ವಿಕರ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾರಸುದಾರಿಕೆಯ ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಲಾಭದಾಯಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಮೀರಿದ ಸಂಬಳ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಯೋಗವಿದ್ದು, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಸಂತಸದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.