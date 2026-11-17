ನವೆಂಬರ್ 17, 2026 ರ ದೈನಂದಿನ ಜಾತಕವು ದಿನದ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೇಷ, ಕರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ವೃತ್ತಿ, ಹಣ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೋಪ ಅಥವಾ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಯಾವುದೇ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೂಡ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಇತರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಇತರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಕೆಲವು ತೊಡಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರತ ದಿನವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಭಯಭೀತರಾಗುವ ಬದಲು, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿತರಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಬದಲು, ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ:
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾಲಿನ ದಿನವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಬಲದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ, ಇದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸೇವೆ, ದಾನ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಬಹುದು. ಪೂಜೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಸಮಾಧಾನ ಅಥವಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಮಾಧುರ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದಿನವಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸಿ. ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಖಚಿತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಲಹೆ ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗದಂತೆ ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಲಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಹ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ದಿನದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹಿಂತಿರುಗುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ತಂತ್ರವು ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನೀವು ಹೊಸ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.