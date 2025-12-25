ಉದುರಿದ ಕೂದಲನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಮಾಟಮಂತ್ರದಂತಹ ದುಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಾವು ತಲೆ ಬಾಚಿದಾಗ ಉದುರಿದ ಕೂದಲನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟು, ಅದನ್ನು ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ತಜ್ಞರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕೂದಲು ಮಾರಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೂದಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಶುಭ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ: ಕೂದಲು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಕೂದಲನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ, ಸುಖ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಪ್ರಭಾವಲಯ (Aura): ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿಯು ಅವನ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೂದಲನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವಲಯದ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
. ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಟಮಂತ್ರದ ಭೀತಿ
ಕಥೆಗಾರರಾದ ಶಿವಂ ಸಾಧಕ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಕೂದಲನ್ನು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಆರಾಧಕರು ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕರು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಟಮಂತ್ರ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿಪರೀತ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದರ ನಿಲುವೇನು?
ಕೇವಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂದಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಫ್ತಿ ಇದ್ರಿಸ್ ಫಲಾಹಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೂದಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು 'ಹರಾಮ್'. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರಿಯದೇ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಆ ಹಣವನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾಟಮಂತ್ರದಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೆನಪಿಡಿ: ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉದುರಿದ ಕೂದಲನ್ನು ಸುಡುವುದು ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಆಸೆಗಾಗಿ ಕೂದಲನ್ನು ಅಪರಿಚಿತರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಭಂಗ ತರಬಹುದು.