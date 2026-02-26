- Home
26 february Thursday lucky signs ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 12:54 ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗುರುವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ.
ದಿನ ಉತ್ತಮ
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬರುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ - ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದಿನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಮರೆಮಾಡಬೇಡಿ.
ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ - ನೀವು ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2026 ರಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಹಣವನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವು ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ
ಸಿಂಹ - ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ನ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ - ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೆ, ಗುರುವಾರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ - ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತೀರಿ. ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2026 ರಂದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಧನು ರಾಶಿ - ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಗುರುವಾರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮರೆಮಾಡುವುದು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹದಗೆಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಕರ ರಾಶಿ : ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2026 ರಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೊಸ ಸಂಬಂಧ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ - ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2026 ರಂದು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಮೀನ - ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2026 ರಂದು ಹೊಸ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.