ಕಾಲಜ್ಞಾನಿ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರು 2026ನೇ ಇಸವಿಗೆ ನುಡಿದಿದ್ದ ಎರಡು ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಜವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲದೆ, ಏಲಿಯನ್ಗಳ ಆಗಮನ, ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಪುಟಿನ್ ಪತನದಂತಹ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ.
ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಭವಿಷ್ಯ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟವರು ಕಾಲಜ್ಞಾನಿ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ 2026ರ ವೇಳೆಗಿನ ಅವರು ಬರೆದಿಟ್ಟಿರುವ ಎರಡು ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಇದೀಗ ನಡೆದೇ ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಇನ್ನು ಮೂರು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಳಯಾಂತಕ ಭವಿಷ್ಯ ಆಗುವುದು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಇದು ಜನರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಿದೆ. ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರು ಈ ವರ್ಷದ ಎರಡು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಜವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಮೂರನೆಯದ್ದು, ನೆರವೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 1996 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ, ಹಲವಾರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಎರಡು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿದೆಯೇ?
2026 ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರ ಉಳಿದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವ ಮೊದಲು, ನಿಜವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2026 ರ ಮೊದಲ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಸರಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ನಲ್ಲಿ 7.7 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪಕ್ಕೆ (ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ, ವ್ಯಾಪಕ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಕೊಂದಿತು) ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೇನ್, ಪೋರ್ಚುಗಲ್, ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚುಗಳು ಹಾಗೂ ಏಷ್ಯಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ತೀವ್ರ ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ, ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಈ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಯಾವಾಗ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭೂಕಂಪಗಳು, ಪ್ರವಾಹಗಳು, ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ವಿವಿಧ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಂತ್ರಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ!
ಎರಡನೆಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಎಂದರೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಯಂತ್ರಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಇದಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಜನರ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಹೇಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಮುಂದೆಯೇ ಇದೆ.
ಇನ್ನು ಏಲಿಯನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಾಂಗಾ ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, "ದೊಡ್ಡ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ" ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾನವರು ಏಲಿಯನ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರವು UFO ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಅಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್ 7), ಅಂತಹ UFO ಫೈಲ್ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ವಸ್ತುಗಳ ವರದಿಗಳು ಭೂಮ್ಯತೀತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ವಸ್ತುವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಡ್ರೋನ್, ವಿಮಾನ, ಬಲೂನ್, ಉಪಗ್ರಹ, ವಾತಾವರಣದ ವಿದ್ಯಮಾನ ಅಥವಾ ಸಂವೇದಕ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು.
ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆಯೇ?
2026 ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ, ಇದು ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವವರು ಚೀನಾ ತೈವಾನ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ನೇರ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಈ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ತೈವಾನ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ನೇರ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ.
2026 ರ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ಪುಟಿನ್ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತಾರೆಯೇ?
ವಂಗಾ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ 2026 ರ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಾಯಕ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪುಟಿನ್ 18 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ರಷ್ಯಾದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಅವಧಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೆಳಗಿಳಿಯಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಡಿವೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅವರನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವ ಮೊದಲು ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿವೆ.
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಯಾವ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ?
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 1911 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ಹೆಸರು ವಾಂಜೆಲಿಯಾ ಪಾಂಡೇವಾ ಡಿಮಿಟ್ರೋವಾ. ಅವರು ಕುರುಡು ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ಅತೀಂದ್ರಿಯ, ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವವ ಮತ್ತು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ತಜ್ಞೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಅವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರ ದಾಳಿಗಳು, ಚೆರ್ನೋಬಿಲ್ ದುರಂತ, ರಾಜಕುಮಾರಿ ಡಯಾನಾ ಸಾವು, 2004 ರ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಸುನಾಮಿ, ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಮತ್ತು ಐಸಿಸ್ನ ಉದಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 85 ಪ್ರತಿಶತ ನಿಜವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಆಕೆಗೆ ಹೇಳಲಾದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಜವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಪ್ರಸ್ತುತ, 2026 ರ ಕುರಿತಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಇವು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಲ್ಲ.