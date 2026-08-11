ಶನಿ ಕೊಡುವ ಕರ್ಮಫಲ, ಬುಧ ತರುವ ಹಣದ ಯೋಗ, 5 ರಾಶಿಗೆ ನವಪಂಚಮ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ
Navapanchama Yoga 2026 ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಫಲದಾತ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ನಡುವೆ ನವಪಂಚಮ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳಕರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿವೆ.
ಶನಿ-ಬುಧ ಸಂಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಮಾತುಗಾರಿಕೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಕಾರಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿ ದೇವರನ್ನು ಕರ್ಮ, ತಾಳ್ಮೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ಶುಭ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಅದರಂತೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8:55 ಕ್ಕೆ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ ನವಮ-ಪಂಚಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ 'ನವಪಂಚಮ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತ್ರಿಕೋನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೆಲವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ, ವೃತ್ತಿ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ 12 ರಾಶಿಗಳ ಪೈಕಿ ಮೇಷ, ಮಿಥುನ, ತುಲಾ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ವಿಶೇಷ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಫಲಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ-ಶನಿ ನವಪಂಚಮ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಸಿಗದಿದ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದಲೂ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುವ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಅವಸರದ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇತರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸಿಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಥವಾ ಸಿಗದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಣ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನವಪಂಚಮ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಿಸಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬಹುದು.
ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಉಳಿತಾಯದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಅವಸರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಣಕಾಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಈ ಅವಧಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ-ಶನಿ ನವಪಂಚಮ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಕಲೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಕೆಲಸ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು.
ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.