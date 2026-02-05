ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿಯು ಎಲ್ಲ ರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಶುಭ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಕಾಟಕ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಅದೃಷ್ಟ ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಧರಿಸಿದರೆ ದಟ್ಟ ದರಿದ್ರವು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೋಹ ಮತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಬಂಗಾರ ಹೇಗೆ ಗುರುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳ್ಳಿಯು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳ್ಳಿಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಫಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಅದು ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ದಟ್ಟ ದರಿದ್ರವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಯಾರು ಬೆಳ್ಳಿ ಧರಿಸಬೇಕು? ಯಾರು ಧರಿಸಬಾರದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ನಂಟು:
ಬೆಳ್ಳಿಯು ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಮನಃಕಾರಕನಾದ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸುಖಭೋಗಗಳ ಕಾರಕನಾದ ಶುಕ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೋಹವಾಗಿದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನು ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅನೇಕರು ಕೈಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರ, ಕಡಗ ಅಥವಾ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸರವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ರಾಶಿಗಳ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನೂ ಬೀರಬಲ್ಲದು.
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ:
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ಕಾಟಕ (Cancer), ವೃಶ್ಚಿಕ (Scorpio) ಮತ್ತು ಮೀನ (Pisces) ರಾಶಿಯವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಧರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭದಾಯಕ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಮೂರೂ ರಾಶಿಗಳು 'ಜಲ ತತ್ವ'ಕ್ಕೆ (Water Element) ಸೇರಿದ ರಾಶಿಗಳಾಗಿವೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯು ಕೂಡ ಶೀತಲ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರ ಅಥವಾ ಆಭರಣ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಇವರ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸಲು ಬೆಳ್ಳಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ!
ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಧರಿಸುವುದು 'ವಿಷ'ಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ ಮೇಷ (Aries), ಸಿಂಹ (Leo) ಮತ್ತು ಧನು (Sagittarius).
ಏಕೆ ಧರಿಸಬಾರದು?
ಮೇಷ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಗಳು 'ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ'ಕ್ಕೆ (Fire Element) ಸೇರಿದ ರಾಶಿಗಳಾಗಿವೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯು ಶೀತಲ ಗುಣವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವದವು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಗ್ನಿ ತತ್ವದ ರಾಶಿಯವರು ತಂಪು ಸ್ವಭಾವದ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಗುವ ಅನಾಹುತಗಳೇನು?
ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ನಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಸಾಲದ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮತ್ತು ದಟ್ಟ ದರಿದ್ರ ಆವರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ: ಬೆಳ್ಳಿಯ ಶೀತಲ ಗುಣವು ಅಗ್ನಿ ರಾಶಿಯವರ ಉಗ್ರ ಸ್ವಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟುಮಾಡಿ, ವಿಪರೀತ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಖಿನ್ನತೆ ಅಥವಾ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ: ಇವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಶೀತ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರೆ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು.
ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತಡೆ: ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿ, ಪ್ರಗತಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಬಹುದು.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೇಷ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಫ್ಯಾಷನ್ಗಾಗಿಯಾದರೂ ಸರಿ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉಂಗುರ ಅಥವಾ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಜಾತಕವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ನಷ್ಟವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಸೂಚನೆ: ಇದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನುಸಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರ ಬಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.