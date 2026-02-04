ನಾಳೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 05 ಗುರುವಾರ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ ಯೋಗ, 12 ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ
Tomorrow Thursday February 05 horoscope ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಧನ ಲಾಭ. ವಿಹಾಹ ಭಾಗ್ಯ
ಮೇಷ = ಧನ ಲಾಭ. ವಿಹಾಹ ಭಾಗ್ಯ. ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ. ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು. ದಾಂಫತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗ. ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಕ್ಷೀರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ
ವೃಷಭ = ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ. ಹಣ್ಣು-ಹೂವಿನ ವ್ಯಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ಗೋವು ಉತ್ಪನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ. ಅಲಂಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅನುಕೂಲ. ಮನೆದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ
ಶುಭಯೋಗ. ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯ
ಮಿಥುನ = ಶುಭಯೋಗ. ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಸಹೋದರರು-ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರ. ಜಲ-ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಗಣಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ
ಕರ್ಕ = ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ವಿದೇಶ ವಹಿವಾಟಿನ ಅನುಕೂಲ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ಗುರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ
ಧನ-ಅನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿ
ಸಿಂಹ = ಅನುಕೂಲದ ದಿನ. ವಿವಾಹ ಯೋಗ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಧನ-ಅನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ. ವಸ್ತು ನಷ್ಟತೆ. ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ
ಕನ್ಯಾ = ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಹಿರಿಯರ ಸಹಕಾರ. ಸಾಲ ಬಾಧೆ. ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ತಾಪ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಾಲ ಭಯ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನವಧಾನ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ
ರಸ-ದ್ರವ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ
ತುಲಾ = ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಹಕಾರ. ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ. ಸಂಗಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ತಾಪ. ಆರೋಗ್ಯ ಹಾನಿ. ಶನೈಶ್ಚರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ = ವಾಹನ-ಗೃಹ ಖರೀದಿ ವಿಚಾರ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ. ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ. ರಸ-ದ್ರವ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಬುದ್ಧಿ ಮಂಕಾಗಲಿದೆ. ಆಂಜನೇಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ
ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ದಾರಿ
ಧನು = ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ದಾರಿ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ. ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಿಸಿ
ಮಕರ = ಮಾತಿನ ಕೌಶಲ್ಯ. ಕುಟುಂಬ ಬಾಂಧವ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ. ಧರ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗ. ಭಯದ ವಾತಾವರಣ. ಆಂಜನೇಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ
ದೈವಾನುಕೂಲ. ವಾಹನ ಮನೆ ಸೌಕರ್ಯ
ಕುಂಭ = ದೈವಾನುಕೂಲ. ವಾಹನ ಮನೆ ಸೌಕರ್ಯ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಸಿ
ಮೀನ = ಅಲಂಕಾರ ವಸ್ತು-ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿ. ಆತ್ಮೀಯರು ದೂರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಂಗಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ. ಕಣ್ಣಿನ ಬಾಧೆ. ಶನೈಶ್ಚರ ಕವಚ ಪಠಿಸಿ