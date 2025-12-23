2011ರ ಫುಕುಶಿಮಾ ದುರಂತದ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದ್ದ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಣುವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಜಪಾನ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ. -ವಿದೇಶಿ ಇಂಧನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಹೊಸ ಕ್ರಮ
ರಾಜಧಾನಿ ಟೋಕಿಯೊದಿಂದ 220 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದ ನಿಯಾಗಟಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕಶಿವಾಜಾಕಿ-ಕರಿವಾ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಮರುಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಮತದ ಮೂಲಕ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ 7 ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಣುವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಮೊದಲ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ 2026ರ ಜ.20ರಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 2011ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ ಮತ್ತು ಸುನಾಮಿಯಿಂದ ಫುಕುಶಿಮಾ ಅಣುವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ನಾಶವಾಯಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ 54 ಅಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಜಪಾನ್ ವಿದೇಶಿ ಇಂಧನದ (ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು) ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಅಣುಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಳಸಿ, ಈ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಫುಕುಶಿಮಾ ದುರಂತ ಮರುಕಳಿಸುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.