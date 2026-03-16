ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ನ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ 'ಶಿವಾಲಿಕ್' ಮತ್ತು 'ನಂದಾ ದೇವಿ' ಎಂಬ ಎರಡು ಭಾರತೀಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹಡಗುಗಳು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ದು, ಶಿವಾಲಿಕ್ ಹಡಗು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತವನ್ನು ತಲುಪಿ ಅನಿಲ ಕೊರತೆಯ ಆತಂಕವನ್ನು ದೂರಮಾಡಿದೆ.
ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧದ ಕಾವು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಇದರ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟದಿದ್ದರೂ ಕೆಲವರು ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಕಾರಣ, ಕೊರತೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಯೂ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಮನೆ ಬಳಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು, ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗುವ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ದ್ರವೀಕೃತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನಿಲವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಎರಡು ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜದ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಇರಾನಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು. ಒಂದು ಶಿವಾಲಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾಗಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಡಗು ನಂದಾ ದೇವಿ. ಈ ಪೈಕಿ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಈಗ ಭಾರತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆಗೆ ಪರಿಹಾರ
ಈ ಹಡಗಿನ ಆಗಮನವು ಗಲ್ಫ್ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ವ್ಯತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಇರುವ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ ಇಲ್ಲದೇ, ಇಂಥ ಭೀಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆಯೂ, ಶಿವಾಲಿಕ್ ಗುಜರಾತ್ ತಲುಪಿದೆ. ನಾಳೆ ನಂದಾದೇವಿಯೂ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿರುವ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 24 ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜದ ಹಡಗುಗಳು ಇದ್ದವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜದ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳು - ಶಿವಾಲಿಕ್ ಮತ್ತು ನಂದಾ ದೇವಿ ಎರಡೂ ಎಲ್ಪಿಜಿ ವಾಹಕಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಹಡಗುಗಳು ಸುಮಾರು 92,700 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಅವುಗಳ ಸಾಗಣೆಯ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 22 ಹಡಗುಗಳು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಭಾರತ ತಲುಪಲಿದೆ.
ಏನಿದು ಶಿವಾಲಿಕ್?
ಶಿವಾಲಿಕ್ (Shivalik) ಎಂಬುದು Shipping Corporation of Indiaಗೆ ಸೇರಿದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅನಿಲ ವಾಹಕ ಹಡಗಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 82,000 ಘನ ಮೀಟರ್ (CBM) ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40,000 ರಿಂದ 46,000 ಟನ್ ದ್ರವೀಕೃತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನಿಲವನ್ನು (LPG) ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಡಗು ಸುಮಾರು 225 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದ್ದು, 36 ಮೀಟರ್ ಅಗಲವನ್ನು (beam) ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರೊಪೇನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯುಟೇನ್ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ದ್ರವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸರಕು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು (segregated tanks) ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸಚಿವರ ಮಾಹಿತಿ
ಭಾರತವು ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ ಫಲ ಇದು ಎಂದು ಇದಾಗಲೇ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಇಂಧನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಕಡಲ ಚಲನೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಟೆಹ್ರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸುಮಾರು 20% ರಷ್ಟಿರುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಡಗು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪುನಃ ತೆರೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನವದೆಹಲಿ ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ದೇಶದ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಭಾರತವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.