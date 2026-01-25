ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಟೊಂಗಾದಲ್ಲಿ, ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾನುವಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಈ 'ಸಂಡೆ ಲಾ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾನುವಾರವನ್ನು 'ಪವಿತ್ರ ಸಬ್ಬತ್' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರಿಗೆ ದಂಡ ಅಥವಾ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಭಾನುವಾರ ಎಂದರೆ ರಜೆಯ ಮಜಾ. ಆದರೆ, ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಈ ಪುಟ್ಟ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರ 'ಟೊಂಗಾ'ದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ! ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಜೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಕಡ್ಡಾಯದ ರಜೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಭಾನುವಾರ ದುಡಿಮೆಗೆ ಇಳಿದರೆ ಮುಗಿದೇ ಹೋಯಿತು, ಅವರ ಕಥೆ ನೇರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರುತ್ತದೆ.
ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ 'ಸಂಡೆ ಲಾ'!
ಟೊಂಗಾದ ಈ ನಿಯಮ ಕೇವಲ ಸಂಪ್ರದಾಯವಲ್ಲ, ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಪಾಯ. ಸಂವಿಧಾನದ 6ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾನುವಾರವನ್ನು 'ಪವಿತ್ರ ಸಬ್ಬತ್' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರದ ರಜೆಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಇಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಾರಾಂತ್ಯವೆಂದರೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲು ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಕಾನೂನು.
ಸ್ತಬ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ ಬಂದರು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು!
ಭಾನುವಾರ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು ಟೊಂಗಾ ದೇಶವೇ ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಂಗಡಿ-ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಬಂದರುಗಳೂ ಕೂಡ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ! ಆ ದಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಮಾನವೂ ಹಾರುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಡಗೂ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೂ ತನ್ನ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 'ಲಾಕ್-ಡೌನ್' ಆದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಭೀತಿ
ಇಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡರೆ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣವೇ ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಜೈಲಿಗೆ ಅಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾನುವಾರದಂದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ಅಂದು ನೀವು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನ!
ಅನಿವಾರ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳ ನಡುವೆ, ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿವೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದಂತಹ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ತಡೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾನುವಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಕನಸಿನ ಮಾತು!