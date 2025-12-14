ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇಸ್ರೇಲ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಂತಹ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ, ಸಮರ್ಥ ಮೀಸಲು ಪಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ಈ ಕಠಿಣ ನಿಯಮದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆ (Conscription) ಅಥವಾ ಬಲವಂತದ ಸೇವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ನಾಗರಿಕರು ಮಿಲಿಟರಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಡ್ಡಾಯ ತರಬೇತಿಯು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿರದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಈ ಕಡ್ಡಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆ ಇದೆ?
ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಕಡ್ಡಾಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆ ಕಡ್ಡಾಯ, ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ:
ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆಯು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದದ್ದು. ನಿರಂತರ ಭದ್ರತಾ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಸುಮಾರು 32 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸುಮಾರು 24 ತಿಂಗಳು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ: 18 ರಿಂದ 21 ತಿಂಗಳು ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆ ಕಡ್ಡಾಯ:
ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದೊಂದಿಗಿನ ನಿರಂತರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಮರ್ಥ ಪುರುಷನು ಸೈನ್ಯ, ನೌಕಾಪಡೆ ಅಥವಾ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ 18 ರಿಂದ 21 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಅಪರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಹ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.
ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ: ಪುರುಷರು 10, ಮಹಿಳೆ 5 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಕಡ್ಡಾಯ:
ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಸರಿಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸರಿಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೇಲಿನ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ರಷ್ಯಾ: ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ, 18 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಪುರುಷರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್, ಗ್ರೀಸ್, ಇರಾನ್, ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳು ಸಹ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಿಲಿಟರಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಕಡ್ಡಾಯ ಮಿಲಿಟರಿ ತರಬೇತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ: ಬಾಹ್ಯ ಬೆದರಿಕೆಗಳು, ಪ್ರತಿಕೂಲ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅಥವಾ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಮರ್ಥ ಮೀಸಲು ಪಡೆ: ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ನಾಗರಿಕರು ಮಿಲಿಟರಿ ಮೀಸಲು ಪಡೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮೀಸಲು ಪಡೆ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಮರ್ಪಕ ತರಬೇತಿ: ವಿರಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ, ಕಡ್ಡಾಯ ಸೇವೆಯು ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ನಾಗರಿಕರು ಲಭ್ಯವಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.