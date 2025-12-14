ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಯಹೂದಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬವಾದ ಹನುಕ್ಕಾದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಯೂಸಿಡ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಜಯ, ಮೆನೊರಾ ಬೆಳಗಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯ ಪವಾಡವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಎಂಟು ದಿನಗಳ 'ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ'ವಾಗಿದೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಬೋಂಡಿ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬವಾದ ಹನುಕ್ಕಾ (Hanukkah) ಆಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸಾಮೂಹಿಕ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದುರಂತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾರುವ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ 'ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ'ದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ರಿ.ಪೂ. ಎರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯೂಸಿಡ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಯಹೂದಿ ಮಕಾಬೀಸ್ನ ವಿಜಯ ಮತ್ತು ಜೆರುಸಲೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದೇವಾಲಯದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಈ ಹಬ್ಬವು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೆನೊರಾ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯ ಪವಾಡ: ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆ
ಹನುಕ್ಕಾ ಹಬ್ಬದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಒಂಬತ್ತು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮೆನೊರಾ (Menorah) ಅಥವಾ ಹನುಕ್ಕಿಯಾ ಬೆಳಗಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ, ಕತ್ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕಿನ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸಲು ಒಂದು ಮೇಣದಬತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ಶಮಾಶ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿಶೇಷ ಮೇಣದಬತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಉಳಿದ ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಹೂದಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎಂಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಉರಿಯಿತು. ಈ ಎಣ್ಣೆಯ ಪವಾಡವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹನುಕ್ಕಾ ಎಂಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೀಡೆಲ್ ಆಟ
ಎಣ್ಣೆಯ ಪವಾಡದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಹಬ್ಬದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಲ್ಯಾಟ್ಕೆಗಳು (Latkes – ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ಗಳು) ಮತ್ತು ಸುಫ್ಗನಿಯೊಟ್ (Sufganiyot – ಡೋನಟ್ಸ್ಗಳು) ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹನುಕ್ಕಾ ಜೆಲ್ಟ್ (ಚಾಕೊಲೇಟ್ ನಾಣ್ಯಗಳು) ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೀಡೆಲ್ (Dreidel) ಎಂಬ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ದೈನಂದಿನ ಪೂಜೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು 'ಮಾವೋಜ್ ತ್ಜುರ್'ನಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ.