ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯೂ ಇಲ್ಲ! ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!

Why Japan Has No Public Dustbins: ಜಪಾನ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಜಪಾನ್ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅವು ಬಹಳ ವಿರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಜಪಾನಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತೀರಿ.

ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ

ಹೆಚ್ಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳು, ಮಾರಾಟ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಅದರ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಸವನ್ನು ತಾವೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಜಪಾನಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಸ್ವಚ್ಛತೆ

ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. 2022 ರ ಕತಾರ್ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿನ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೈದಾನವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕಸವನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಜಪಾನಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.

ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ದಾಳಿ

ಒಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿರಲು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಟೋಕಿಯೋ ಮೆಟ್ರೋ ಅನಿಲ ದಾಳಿ. ಮಾರ್ಚ್ 20, 1995 ರಂದು ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಓಂ ಶಿನ್ರಿಕ್ಯೋ ಎಂಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸೇರಿದವರು ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಸರಿನ್ ಅನಿಲವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸೆದು ಹೋದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಇದು ಜಪಾನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು.

ಈ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಜಪಾನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 1995 ರ ನಂತರ, ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಈಗ ಅವು ವಿರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳ ನಂತರ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಂತರ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಪಾನ್ ಜನರ ಜಾಗೃತಿ:

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗಳು ಇರಬಾರದು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಕಸವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಪಾನ್ ಜನರು ತಮ್ಮ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ. ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಜಪಾನ್ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.

