ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡಿರದ ಈ ಹೈಡ್ರಾಮಾಕ್ಕೆ ಹಿಲ್ಟನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಸಮರವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ವೇದಿಕೆ ಗುಂಡಿನ ಸಮರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರಾ?
ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಲೀವಿಟ್ ಅವರ 'ಶೂಟೌಟ್' ಭವಿಷ್ಯ!
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಯ್ತಾ 'ಶೂಟೌಟ್' ಭವಿಷ್ಯ? ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಗಣ್ಯರು!
ಅದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ.ಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹಿಲ್ಟನ್ ಹೋಟೆಲ್. ಶ್ವೇತಭವನದ ವರದಿಗಾರರಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅದ್ಧೂರಿ ಭೋಜನಕೂಟ (Dinner Party). ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರು ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ; ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ (Donald Trump), ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮೆಲಾನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 2,600ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗಣ್ಯರು! ಅದ್ದೂರಿ ಅಲಂಕಾರ, ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣವು ರಣರಂಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ!
ಗಣ್ಯರ ಎದೆಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಗುಂಡಿನ ಸದ್ದು!
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗುಂಡಿನ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಸಭಾಂಗಣ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸ್ತಬ್ಧವಾಯಿತು. ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಹಾಕಾರ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅಮೆರಿಕದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮೇಜುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆಯಿತು. ಯುಎಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೆಲಾನಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರು. ಹೋಟೆಲ್ ಒಳಗೆ ನಡೆದ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಾಳಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಯಿತು.
ಈ ಘಟನೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಅದು ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಲೀವಿಟ್ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನದ ತುಣುಕು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 'ಶೂಟೌಟ್' (Shootout) ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು!
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಲೀವಿಟ್ ಅವರು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ವಿರೋಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ 'ಮಾತಿನ ದಾಳಿ' ಅಥವಾ 'ರಾಜಕೀಯ ವಿಡಂಬನೆ'ಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಈ ಪದ ಬಳಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಾಕತಾಳೀಯ ಎಂಬಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಈಗ ಹತ್ತಾರು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. "ಅವರಿಗೆ ಈ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇ?" ಅಥವಾ "ಇದು ಕೇವಲ ಮಾತಿನ ಭರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದವೇ?" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಧೈರ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್!
ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಕೋರನನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡಿರದ ಈ ಹೈಡ್ರಾಮಾಕ್ಕೆ ಹಿಲ್ಟನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಸಮರವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ವೇದಿಕೆ ಗುಂಡಿನ ಸಮರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಈ ದಾಳಿಯ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.