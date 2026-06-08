ಮನೆಗೆಲಸದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಕಲಸುತ್ತಿರುವ ಅಸಹ್ಯಕರ ದೃಶ್ಯ ರಹಸ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಈ ವಿಡಿಯೋ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ನಂಬಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೆಲಸದವರನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಘಾತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮನೆಗೆಲಸದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಮಾಡಿರುವ ಅಸಹ್ಯಕರ ಕೃತ್ಯವೊಂದು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

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ರಹಸ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಬಯಲಾದ ಸತ್ಯ:

ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ರಹಸ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಮನೆಗೆಲಸದ ಮಹಿಳೆಯು ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವಾಗ ಕೈಗಳ ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮನೆಯವರು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನೈರ್ಮಲ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರು ವಾಕರಿಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಆಕ್ರೋಶ:

ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮೊದಲು @bigswankky ಎಂಬ ಎಕ್ಸ್ (X) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ನೋಡನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಆಹಾರದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, "ಇಂತಹವರನ್ನು ನಂಬಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡಬೇಕು?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಈ ಮಹಿಳೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ:

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದವರು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಗುಳುವುದು, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಅಸಹ್ಯಕರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಘಟನೆಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. 'ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಳಗಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆಯೇ?' ಎನ್ನುವುದು ಈಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ.

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ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಘಟನೆ:

ಈ ಘಟನೆಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ. ಮನೆಗೆಲಸದವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?