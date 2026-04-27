ಅಚ್ಚರಿಯ ಲುಕ್ನಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ನಟ ವಿಕ್ರಮ್, ಈಗ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಚ್ಚರಿಯ ಲುಕ್ನಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದ 'ಅಪರಿಚಿತ' ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್ (Vikram) ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ನಟನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಡುವ ಈ ನಟ, ಸದ್ಯ ತನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ 'ಮುಖದ ಕಾಂತಿ'ಯಿಂದಲೇ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 60ರ ಹರೆಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಕಾಲ ಚಕ್ರ ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಕಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಏಕೆಂದರೆ, 60 ವರ್ಷದ ವಿಕ್ರಮ್ ಈಗ 20ರ ಹರೆಯದ ಚಿರಯುವಕನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!
ಮಗನಿಗಿಂತ ತಂದೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು 'ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್'!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಧ್ರುವ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. 30ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿರುವ ಧ್ರುವ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸದ್ಯ ಕಾಲಿವುಡ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಯುವ ನಟ. ಆದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಮಗನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ವಿಕ್ರಮ್ ನಿಂತರೆ ಮಗನಿಗಿಂತ ತಂದೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರಂತೂ "ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮಗ ಯಾರು? ತಂದೆ ಯಾರು?" ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 60ರಲ್ಲೂ ಮಗನ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಯುವಜನತೆ ದಂಗಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ರಹಸ್ಯವೇ? ಅಥವಾ ಶಿಸ್ತಿನ ಫಲವೇ?
ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ಈ ಅದ್ಭುತ ರೂಪಾಂತರದ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಗಾಂಧಿನಗರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೋಲಿವುಡ್ ಗಲ್ಲಿಗಳವರೆಗೆ "ವಿಕ್ರಮ್ ಯಾವುದೋ ವಿದೇಶಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂಬ ಗುಸುಗುಸು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ' ಅಥವಾ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶೇಷ 'ಆಂಟಿ-ಏಜಿಂಗ್' ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿವೆ. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸುಕ್ಕಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಈ ಲುಕ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನರ ವಾದ.
ಆದರೆ, ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ಕಟ್ಟಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. "ವಿಕ್ರಮ್ ಎಂದರೆ ಸಮರ್ಪಣೆ, ವಿಕ್ರಮ್ ಎಂದರೆ ಶ್ರಮ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು. 'ಐ' (I) ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 'ಅನ್ನಿಯನ್'ನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಶೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದು ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ (Diet), ಬೆವರು ಸುರಿಸುವ ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವೇ ಅವರ ಈ ಯೌವನದ ರಹಸ್ಯ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೌನವೇ ಉತ್ತರ!
ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಟ್ರೋಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ವದಂತಿಗಳು ಬಂದರೂ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಾತ್ರ ಮೌನವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಮೂಲಕವೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಶಿಸ್ತಿನ ಯೋಗವಾಗಿರಲಿ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 60ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವಂತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಬಟನ್'ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಈಗ ಸಿನಿಲೋಕದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುವುದಂತೂ ಸತ್ಯ!