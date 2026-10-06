ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಚುನಾವಣೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೇರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾಸ್ತವದ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲೇವಡಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಚುನಾವಣೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಂಗ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ಭಾರಿ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಟ್ರುತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ‘ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂದು 12.5 ಕೋಟಿ ಜನರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾನ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ, ಅದೇ ದಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ’ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ‘ಭ್ರಷ್ಟ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಮಾದ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನೇರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಈ ವೇಗದ ಮತ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್, ದೇಶದ ಹೆಸರನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾರತ ಎಂದು ಬರೆದು ತದನಂತರ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಸ್ತವಿಕ ಚಿತ್ರಣ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾದ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೇರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಿಲ್ಲ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೇರವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನು ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರನ್ನೊಳಗೊಂಡ 'ಇಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಕಾಲೇಜ್' ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ 125.27 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತಗಳು: ಟ್ರಂಪ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ 12.5 ಕೋಟಿ ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಾದ ಒಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಮತಗಳಿಗೆ (125.27 ಮಿಲಿಯನ್) ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ.
ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಫಲಿತಾಂಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೂಯಿಜ್ ಇನಾಸಿಯೊ ಲುಲಾ ಡ ಸಿಲ್ವಾ (Luiz Inácio Lula da Silva - 45.16%) ಮತ್ತು ಬಲಪಂಥೀಯ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಫ್ಲಾವಿಯೊ ಬೋಲ್ಸನಾರೊ (Flavio Bolsonaro - 47.03%) ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ 50% ಮಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪದ ಕಾರಣ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ರಂದು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಮತ್ತು ಲೇವಡಿ
ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದಶಕಗಳಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್, ದೇಶದ ಹೆಸರನ್ನೇ 'ಭಾರತ' ಎಂದು ಬರೆದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ (X) ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಟ್ರಂಪ್ ಬೇರೆಯದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೇರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರು ಹೇಳಿದರು?" ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನನ್ನ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಏನು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಚುನಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಬದಲು ಭಾರತವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಅವರಿಗೇನು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆಯೇ?" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸಂಘಟನೆಯ (OAS) ಚುನಾವಣಾ ವೀಕ್ಷಣಾ ತಂಡವು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಭೌಗೋಳಿಕ ಗೊಂದಲದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.