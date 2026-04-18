Peace President: ತಮ್ಮ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮನ್ನು 'ಶಾಂತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ' ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದಾಗಿ &nbsp;ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ 'ಶಾಂತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ' (The Peace President) ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ 'ಟ್ರೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್'ನಲ್ಲಿ 'ಟ್ರಂಪ್ ವಾರ್ ರೂಮ್' ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಿಂದ ಶೇರ್ ಆದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಒಂದನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ತಾನು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ 'ಟ್ರೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್'ನಲ್ಲಿ 'ಟ್ರಂಪ್ ವಾರ್ ರೂಮ್' ಹ್ಯಾಂಡಲ್, "ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ನಂಬಿ, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗುವವರನ್ನಲ್ಲ" (Trust Trump. Not Panicans) ಎಂಬ ಸಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ: ಟ್ರಂಪ್

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಅರಿಝೋನಾದ ಫೀನಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯುಎಸ್‌ಎ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್, ಹಲವು ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 'ನಾನೊಬ್ಬ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಕ. ನಾನು ಎಂಟು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ನಡೆಯಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಾನು ತಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದರೆ 30 ರಿಂದ 50 ಮಿಲಿಯನ್ (3 ರಿಂದ 5 ಕೋಟಿ) ಜನರು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ನಾನು ಎಂಟು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ನಾನು ಒಟ್ಟು 10 ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ' ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಲೆಬನಾನ್ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, 'ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ ನಡುವೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕದನ ವಿರಾಮ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ 78 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಲೆಬನಾನ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ

ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, 'ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ' ಎಂದು ಆಶಾವಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 'ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ' ಅಮೆರಿಕದ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ನಡುವೆ, ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಹೊಸ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ಸೋಮವಾರ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭಾನುವಾರವೇ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಿಯೋಗಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಸಿಎನ್‌ಎನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಇದೀಗ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ದಿನವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಫೀನಿಕ್ಸ್‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, 'ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದ 100% ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು, ಸಹಿ ಆಗುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ನೌಕಾ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಪೂರ್ಣ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೌಕಾಪಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಸೇರಿಸಿದರು.

ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರಾನ್ ನಿಲುವು

ಇತ್ತ, ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘೇರ್ ಘಲಿಬಾಫ್ ಅವರು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರವನ್ನು 'ನಿಗದಿತ ಮಾರ್ಗ'ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು 'ಇರಾನ್ ಅನುಮೋದನೆ'ಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಜಲಸಂಧಿ ತೆರೆದಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿದೆಯೋ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನೆಲದ ವಾಸ್ತವತೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ ಇರಾನ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. (ANI)

(ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಹೆಡ್‌ಲೈನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)