ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಸಂಭವನೀಯ ದಾಳಿಯ ಭೀತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್‌ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳಿಂದ, ಅಮೆರಿಕವು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಾಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧ!

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್/ಟೆಹ್ರಾನ್ (ಜ.17): ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿ ಮೈಕ್ ವಾಲ್ಟ್ಜ್ ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಈಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. 'ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಬರೀ ಮಾತನಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನೇರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ' ಎಂಬ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಯುದ್ಧದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಇರಾನ್ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ? ವಿನಾಶದ ವೇಗ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ.

ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವಿದ್ದರೂ ಇರಾನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಮೆರಿಕ!

ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 11,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರವಿದೆ. ಆದರೆ, ಯುದ್ಧದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ದೂರ ಗೌಣ. ಯಾಕಂದರೆ, ಇರಾನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕತಾರ್, ಕುವೈತ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಬಲಿಷ್ಠ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳಿವೆ. ಈ ನೆಲೆಗಳಿಂದ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಇರುವ ದೂರ ಕೇವಲ 300 ರಿಂದ 1,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ! ಅಂದರೆ, ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್‌ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿಂತು ಗುರಿ ಇಟ್ಟಂತಿದೆ.

ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ: 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಕಥೆ?

ದಾಳಿಯ ವೇಗವು ಅಮೆರಿಕ ಬಳಸುವ ಆಯುಧಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ 'ಕ್ರೂಸ್' ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿದರೆ, ಅವು ಗಂಟೆಗೆ 1,000 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ 1 ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ 'ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್' ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗುವ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಇರಾನ್ ತಲುಪಲು ಕೇವಲ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು! ಇರಾನ್‌ನ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಧ್ವಂಸ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ.

Related Articles

Related image1
ತನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ಹಠಾತ್ ಮುಚ್ಚಿದ ಇರಾನ್: ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಲವು ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದು
Related image2
ಇರಾನ್ ತೊರೆಯಲು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸೂಚನೆ, ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನ

30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಇಡೀ ಚಿತ್ರಣ!

ಯುದ್ಧದ ಮೊದಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ. ಅಮೆರಿಕದ ಮೊದಲ ಗುರಿ ಇರಾನ್‌ನ ರಾಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇರಾನ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸೈರನ್ ಸದ್ದು ಮೊಳಗಲಿದ್ದು, ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ಮಶಾನ ಸದೃಶ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಜಗತ್ತಿನ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುವ ಭೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತೀಕಾರಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ: 'ಪಲ್ಟಿ' ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು?

ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರುವುದಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್ ಬಳಿ 2,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪದಿದ್ದರೂ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಎಲ್ಲಾ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವ ತಾಕತ್ತು ಇರಾನ್‌ಗಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಇಡೀ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಗೆ ತಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ದೂರಕ್ಕಿಂತ ಈಗ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಣ್ಗಾವಲು' ಮುಖ್ಯ!

ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಅಂಕಿ-ಅಂಶವಷ್ಟೇ. ಉಪಗ್ರಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರಾಡಾರ್‌ಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ, ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೇ ಇರಾನ್‌ನ ಸಣ್ಣ ಗುರಿಯನ್ನೂ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೊಡೆಯಬಲ್ಲದು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಈ ವೇಗವೇ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿಸಿದೆ.