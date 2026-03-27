ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 850ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು 'ಟೊಮಾಹಾಕ್' ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದೆ. ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಮಯದಿಂದಾಗಿ, ಬಳಕೆಯ ವೇಗವು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಮಾ.27): ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆಯು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 850ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು 'ಟೊಮಾಹಾಕ್' (Tomahawk) ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿದೆ. ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಬಳಕೆಯ ವೇಗವು ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯಾದ ಪೆಂಟಗನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು 'ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಟೊಮಾಹಾಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದರ ಬೆಲೆ ಅಂದಾಜು 3.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 30 ಕೋಟಿ ರೂ.). ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ನೂರು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 57 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಉತ್ಪಾದನೆಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ದಾಸ್ತಾನು
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೊಮಾಹಾಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ "ಭಯಾನಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಶೀಘ್ರವೇ ಖಾಲಿಯಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರುವ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಪೆಂಟಗನ್ ವಕ್ತಾರ ಸೀನ್ ಪಾರ್ನೆಲ್ ಅವರು ಈ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. "ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಬಲ ಸೈನ್ಯವನ್ನು 'ದುರ್ಬಲ' ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ," ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಲೀವಿಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ರೂಪಿಸಿರುವ 'ಆಪರೇಷನ್ ಎಪಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿ' (Operation Epic Fury) ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಅಮೆರಿಕದ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಿಯನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 3,100 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಿನ್ನಡೆ ತರಬಹುದು. ಈ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೊಮಾಹಾಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ವಿಶೇಷತೆ
1991ರ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು 1,000 ಮೈಲಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಪೈಲಟ್ಗಳ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಶತ್ರುಗಳ ಭದ್ರಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.