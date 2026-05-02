ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಮೇ.2): ಇರಾನ್ ದೇಶವು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಮೆರಿಕವು ಆ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಹೊಸ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆ ಎರಡೂ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜನಸಮೂಹವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, "ನಾವು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹುಚ್ಚರ ಕೈಗೆ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಸಿಗಲು ಬಿಡಬಾರದು ಎಂಬುವುದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರಿಂದ 'USA.. USA..' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ಕದನ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಇರಾನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಐಆರ್ಎನ್ಎ' (IRNA) ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಆಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಅವರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ನಾಯಕತ್ವವು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಗಳ ನಿರ್ಣಯದ (War Powers Resolution) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇ 1ರ ಗಡುವು ಮುಗಿದಿದ್ದರೂ, ಟ್ರಂಪ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾನೂನನ್ನು "ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ" ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಅವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, "ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಇರಾನ್ನಿಂದ ಇರುವ ಬೆದರಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ನ ಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ತನ್ನ ಶುದ್ಧ ಯುರೇನಿಯಂ ಯೋಜನೆಯು ಶಾಂತಿಯುತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಇರಾನ್ ವಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಕ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ತನ್ನ ಅತಿಯಾದ ಧೋರಣೆ, ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ನಾವು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಗೆ ಸಿದ್ಧ. ನಮ್ಮ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ," ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, "ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಬೇಕೇ? ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕೇ? ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾಂತಿಯನ್ನೇ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕ್ಯೂಬಾ ದೇಶಕ್ಕೂ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಇರಾನ್ನಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಬೃಹತ್ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆ 'ಯುಎಸ್ಎಸ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್' ಅನ್ನು ಕ್ಯೂಬಾ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಕೇವಲ 100 ಗಜ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ಅವರು ತಾವಾಗಿಯೇ ಶರಣಾಗುತ್ತಾರೆ," ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯೂಬಾ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ.