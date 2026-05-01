ಇರಾನ್‌ನ ಸಂಭಾವ್ಯ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆಂದೂ ಬಳಸದ 'ಡಾರ್ಕ್ ಈಗಲ್‌' ದೂರಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.&nbsp;

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ (ಮೇ.1): ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್‌ ಹಾರ್ಟ್‌ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಅಸ್ತ್ರ ಬಳಕೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ, ಇದುವರೆಗೂ ಬಳಸದ ‘ಡಾರ್ಕ್ ಈಗಲ್‌’ ಎಂಬ ದೂರಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಬಳಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಸೇನಾ ಪಡೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸುವಂತೆ ಸೆಂಟ್‌ಕಾಮ್‌ (ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಕಮಾಂಡ್‌) ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಬ್ಯಾಲೆಸ್ಟಿಕ್‌ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ತನ್ನ ಲಾಂಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಇರಾನ್‌ ದೂರದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಇರಾನ್‌ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಲಾಂಚರ್‌ ಧ್ವಂಸಪಡಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ‘ಡಾರ್ಕ್‌ ಈಗಲ್‌’ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರವಾನಿಸುವಂತೆ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬಳಕೆಯಾದರೆ ಅದು ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬಳಸಿದ ಮೊದಲ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯುದ್ಧ ಪುನಾರಂಭವಾದರೆ ಇರಾನ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯ ಬಲವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.

ವಿಶೇಷತೆ

‘ಡಾರ್ಕ್‌ ಈಗಲ್‌’ ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಕ್‌ಹೀಡ್‌ ಮಾರ್ಟಿನ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿ. ಗಂಟೆಗೆ 6000 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ 2700 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಸಾಗಿ ಶತ್ರುಪಡೆಯ ಗುರಿ ಧ್ವಂಸಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಶತ್ರುದೇಶದ ಬ್ಯಾಲೆಸ್ಟಿಕ್‌ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ತಡೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಬಲ್ಲದು ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆ ಇದೆ. ಇಂಥ ಪ್ರತಿಕ್ಷಿಪಣಿಗೆ ಅಂದಾಜು 150 ಕೋಟಿ ರು. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಅಮೆರಿಕದ ಬಳಿ ಇಂಥ 8 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಇವೆ ಎನ್ನುವ ಅಂದಾಜಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಇರಾನ್‌ನಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಅಸ್ತ್ರ ದಾಳಿಯ ಬೆದರಿಕೆ!
