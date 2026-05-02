ಅಮೆರಿಕ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಪುನರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಯಾವುದೇ ಮೂರ್ಖತನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ತಮ್ಮ ಸೇನೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ.
ತೆಹ್ರಾನ್/ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಮೇ.2): ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಗಳು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿವೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾಫರ್ ಅಸಾದಿ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, "ಅಮೆರಿಕದ ನಡೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯುದ್ಧವು ಪುನರಾರಂಭವಾಗುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸಾದಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ನಡೆಯನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, "ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೇವಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ತಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗೊಂದಲದಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಅವರ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಫಾರ್ಸ್ (Fars) ಸುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
"ಅಮೆರಿಕದ ಮೂರ್ಖತನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ": ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಸೇನೆ
ಇರಾನ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಈಗ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ನಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ಅಸಾದಿ, "ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸಾಹಸ ಅಥವಾ ಮೂರ್ಖತನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ನಮ್ಮ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಇರಾನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಹೊಸ ಮಾತುಕತೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು. "ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ನಿಜ, ಆದರೆ ಅವರು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ನನಗಂತೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಿಂದ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇರಾನ್ನ ನಾಯಕತ್ವವು ಎರಡು-ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಸೀಳಿದ್ದು, ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯುದ್ಧ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಒಂದೆಡೆ ಹೇಳುತ್ತಲೇ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಟ್ರಂಪ್ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನೋಡಿ, ನಾವು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹುಚ್ಚರ ಕೈಗೆ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುವುದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನಸಮೂಹ 'USA.. USA..' ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದೆ.
ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಗಡುವು
ಅಮೆರಿಕದ 'ಯುದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಗಳ ನಿರ್ಣಯ'ದ (War Powers Resolution) ಪ್ರಕಾರ, ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಮೇ 1ರ ಗಡುವು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನೇ 'ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ಸೆನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ ಪಕ್ಷದ ಆರನೇ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.