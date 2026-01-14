ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಪಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾದಂತಹ ಏಷ್ಯಾದ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಯಿತು.
ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ತುಂಬಿರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಆಗ್ನೇಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದ ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಮಾತುಕತೆಯು, ಟ್ರಂಪ್ 2.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರುಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ "ಲಿಬರೇಷನ್ ಡೇ " ಸುಂಕಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ತಿಂಗಳುಗಳ ಸುಂಕದ ಬೆದರಿಕೆಗಳು, ಮುರಿದ ಮೈತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆಗಳು, ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾಜಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ಇದನ್ನು "ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟು" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರವೇಶವು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೆಲುವು-ಗೆಲುವಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ "ಲಿಬರೇಷನ್ ಡೇ" ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಯುಎಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 10 ರಿಂದ 50 ರಷ್ಟು ಪರಸ್ಪರ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಹೇರಿದೆ. ಇದು 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾತುಕತೆಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಧಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು $155 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಯುಎಸ್ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮಾನ ಸುಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡವು ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿತು, ಆದರೆ, ಜಪಾನ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು.
ಅವರ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ತೂಕವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಶೃಂಗಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಹೀಗೆ ಆಗ್ನೇಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದ ಆಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮತ್ತು ಬಲವಂತದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಿತು.
ಸಂವಾದದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳವರೆಗೆ
ಈ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಏಷ್ಯಾದ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿದ್ದವು. ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಶಿಬಾ ಅವರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಭೇಟಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳ ದಶಕಗಳ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಕೂಡ ಸ್ಥಿರವಾದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡವು. ಆದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಸುಂಕಗಳು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಮೈತ್ರಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದವು.
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆರೋಪಗಳು ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದವು. ಜಪಾನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿತು, ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಮೆರಿಕ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾನ್ ಡಕ್-ಸೂ, ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಜಪಾನ್ನ ವಿತ್ತ ಸಚಿವ ರ್ಯೋಸಿ ಅಕಾಜಾವಾ ಅವರನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ರಂದು ಸುಂಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು, WTO ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದರು.
ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ವಿಸ್ತೃತ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯದ ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಟ್ರಂಪ್ರ ಸುಂಕಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ದೇಶೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿದವು, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು.
ಸರ್ಕಾರಗಳು "ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಜಿಗೆ ಬಂದು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಶೈಲಿಯ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗಿಂತ "ತ್ವರಿತ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗಾಗಿ" ಟ್ರಂಪ್ನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಬಾಗುತ್ತವೆ.
ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಗಳು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿದ್ದವು, ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ "ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಕ್ಕೆ" ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಂಕ ದರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪತ್ರವು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯವರೆಗೆ
ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಆಗ್ನೇಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ ಭೇಟಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಆರು ದಿನಗಳ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆ, ಅನುಕೂಲಕರ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ದೃಢೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಮೂರೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಗುರುತಿಸಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು.
ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಬಂದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿತ್ತು. ಚೀನಾದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ, ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ WTO ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಲಂಬನೆಯ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸುವ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಅನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೇನೂ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ.
ಟ್ರಂಪ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ, ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒನ್ ಗೆ ಬೆಂಗಾವಲು ನೀಡುವ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು, 21-ಗನ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ YMCA ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮಿಲಿಟರಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಲಂಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಸಿಲ್ಲಾ ಯುಗದ ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟದ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಎದ್ದುಕಾಣುವ ಚಿತ್ರಣಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೀ ಕಸ್ಟಮ್ ಚಿನ್ನದ ಟೈ ಅನ್ನು ಸಹ ಧರಿಸಿದ್ದರು.
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದ ಅರಮನೆ ಕೊಠಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ತಕೈಚಿ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ದಿವಂಗತ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಂಜೊ ಅಬೆ ಅವರನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು, ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಬಂಧಗಳ "ಸುವರ್ಣಯುಗ"ವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೋಮಾಂಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಕೈಚಿ ಜಪಾನ್ನ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು.
ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಸ್ವಾಗತ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರಾಂಶಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಲಿಮೋಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಮುರಿದರು.
ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಆಳವಾದ, ಹೆಚ್ಚು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಟ್ರಂಪ್ 2.0 ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಶೃಂಗಸಭೆಯ ನಂತರ, ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಉಬ್ಬಿಹೋಗಿದ್ದರು, ಜಪಾನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ತಕೈಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸಂಬಂಧದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಜಪಾನ್ 15% ಸುಂಕ ದರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು, 550 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆಯ MOU ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಖನಿಜ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಟ್ರಂಪ್ ಮಲೇಷ್ಯಾವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕ ದೇಶ ಎಂದು ಕರೆದರು, ರಾಷ್ಟ್ರವು 19 ಪ್ರತಿಶತ ಸುಂಕಗಳ ಒಪ್ಪಂದ-ಲಾಕ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು, 1,711 ಸುಂಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು 0 ಪ್ರತಿಶತ ಸುಂಕ ದರಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿತು.
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರವಾಸ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು, ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ದೇಶವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಠಿಣ ಮಾತುಕತೆಗಳ ನಂತರ 25 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 15 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಸುಂಕ ಕಡಿತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ $20 ಶತಕೋಟಿ ನಗದು ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು US ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ $150 ಶತಕೋಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು.
ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸುಂಕ
ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಸುಂಕಗಳು ಜಪಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಬಳಿಸಿವೆ ಎಂಬುದು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುಂಕ ಪರಿಹಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೈತ್ರಿಗಳು ಸಹಕಾರದ ಬಹು ಆಯಾಮಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ 2.0 ರಲ್ಲಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ದೇಶಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿವೆ.
ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಗಳು, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ, ಸ್ಥಿರವಾದ ನೀತಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ವಿರಳವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಡವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಅನಿಯಮಿತ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅರಿತುಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದವವು. ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟಗಳು, ಕಸ್ಟಮ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹೊಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಸುಂಕದ ರಾಜನಾಗಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವವರಿಂದ ಪೋಷಕನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಚೌಕಾಸಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮ ಆಧಾರಿತ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಅನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಆಸಿಯಾನ್ನಂತಹ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತುರಪಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಇತರ ಹಂಚಿಕೆಯ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಂದವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಸೆರೆನ್ ಜೋಶುವಾ ಕಾರ್ನೆಗೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯುವ ರಾಯಭಾರಿ. ಅವರು ಅಶೋಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೆರೆನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊಯಿಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಐ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.