ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಾಸ್ತಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಧರ್ಮವನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ 'ಬೆದರಿಕೆ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರು ದೇವರ ಬದಲು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕಿಮ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆ ತೋರಬೇಕೆಂದು ಕಾನೂನು ವಿಧಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಸೀದಿ ಅಥವಾ ಚರ್ಚ್ಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಧರ್ಮವನ್ನೇ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ 'ಬೆದರಿಕೆ' ಎಂದು ನಂಬುವ ಒಂದು ದೇಶ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಪರಾಧ! ಆ ನಿಗೂಢ ದೇಶವೇ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ.
ಧರ್ಮವೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವಿಷ!
ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಂದು 'ನಾಸ್ತಿಕ' ರಾಷ್ಟ್ರ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಧರ್ಮ ಎಂಬುದು ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಒಂದು ವಿದೇಶಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎಂದು ಬೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟಿತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ.
ದೇವರಿಗಿಂತ ದೇಶವೇ ಮಿಗಿಲು ಎಂಬ ಕಾನೂನು
ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಸರ್ಕಾರವು ಧರ್ಮವನ್ನು ಏಕೆ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ. ಜನರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮೂಡಿದರೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿರುವ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಆಡಳಿತದ ಭೀತಿ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ನಂಬುವಂತಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದೇಶವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೈಬಲ್ ಅಥವಾ ಕುರಾನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನೇರ ಜೈಲು!
ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಭಯಾನಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬೈಬಲ್, ಕುರಾನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಬಲವಂತದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ತಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ!
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಚರ್ಚ್ಗಳು ಕೇವಲ ನಾಟಕ!
ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ಯೊಂಗ್ಯಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚರ್ಚ್ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇವು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಲೆಂದು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶನದ ತುಣುಕುಗಳು (Showpieces) ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಿಮ್ ಕುಟುಂಬವೇ ಇಲ್ಲಿನ ಪಾಲಿನ ದೇವತೆಗಳು!
ಇಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರು ಯಾವುದೇ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕಿಮ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಯಕ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್-ಉನ್, ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಕಿಮ್ ಕುಟುಂಬದ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಪರಮೋಚ್ಚ ಧರ್ಮ.
ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳಿಗೂ ಇವೆ ಗೂಢಚಾರರ ಕಿವಿಗಳು
ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧ ಕೇವಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಖಾಸಗಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇಡಲು ಗೂಢಚಾರರ ಜಾಲವೇ ಇದೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಟ್ಟದ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.