ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಡಳಿತವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಬಾಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು 'ಬೀಬಿ', ದನ, ಮೇಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಪದದಿಂದ ಸಂಬೋಧಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೀವ್ರ ದಮನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾಬುಲ್: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಅಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವ "ಬೀಬಿ" ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಲ್ ಪೈಸ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮವಾದ ಝಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ದಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ನ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ವರದಿಯ ಆದೇಶವು ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದೆಂಬ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಲ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಅಫ್ಘಾನ್ ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಲಾಲಾ ಒಸ್ಮಾನಿ, ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು "ಮೇಕೆ" ಅಥವಾ "ಹಸು" ನಂತಹ ಅವಮಾನಕರ ಪದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಬೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರವ ಅಫ್ಘಾನ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯೊಬ್ಬರು ಈ ವರದಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಫೆಮೆನಾದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಜುಬೈದಾ ಅಕ್ಬರ್, ಈ ನಿರ್ಬಂಧವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತರುವಾಯ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಹಿಂದಿನ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಅವರು ಗಮನಸೆಳೆದರು.
2021 ರಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾದ ವ್ಯಾಪಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವರದಿಯಾದ ಈ ಕ್ರಮವು ಬಂದಿದೆ. 12 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯ ಪ್ರವೇಶದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಪುರುಷ ವೈದ್ಯರು ಮಹಿಳಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಕೆಲವೇ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತು.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕಳವಳ
ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು "ದ್ವಂದ್ವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು" ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ ಎಂದು ಯುನಿಸೆಫ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. 2024 ರ ಯುಎನ್ ವರದಿಯು ನಾಗರಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಆಫ್ಘನ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷ ಸಹಾಯಕನ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ನೇತೃತ್ವದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪುರುಷ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಭೂಗತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ