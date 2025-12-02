ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಭಾರತ ಭೇಟಿಗೂ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರದ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಪುಟಿನ್ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಸ್ಕೋ (ಡಿ.2): ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 23 ನೇ ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಟಿಬಿಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್, ತಾವು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು, ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಆಮದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ "ಸ್ವತಂತ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ"ಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ರಷ್ಯಾದ ವ್ಯಾಪಾರವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯುರೋಪ್ ಕುರಿತು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ
"ಯುರೋಪ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಾವು ಈಗ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪುಟಿನ್ ಯುರೋಪ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ "ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು" ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ
VTB ಹೂಡಿಕೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪುಟಿನ್, ಇಂದು ಜಗತ್ತು "ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯ" ಅವಧಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ "ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ"ವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿವೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ "ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು" ಬಯಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. 'ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಪುಟಿನ್ ಹೇಳಿದರು.
ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಭೇಟಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ಮತ್ತು 5, 2025 ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 6, 2021 ರಂದು ಅವರು 21 ನೇ ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಆ ನಂತರ, ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪುಟಿನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಭೇಟಿಯು ಈಗ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ
ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ಸ್ನೇಹದಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತವು ಈಗ "ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ" ದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಯು ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಭದ್ರತಾ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಭೇಟಿ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, 2035 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವು ಯಾವುದೇ ವಾಯುದಾಳಿಯೂ "ಭೇದಿಸಲಾಗದ ಭದ್ರತಾ ಗುರಾಣಿ"ಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಎಸ್-500 ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ
ಈಗ, ಈ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬಹುದು. ಭಾರತವು ಐದು S-400 ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಿ ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಈಗಾಗಲೇ ವಿತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ಈಗ, ಚರ್ಚೆಗಳು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಎಸ್-500 ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ S-500 ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, 2035 ರ ವೇಳೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಜಾಲವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಭಾರತದ ಕನಸು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ರಷ್ಯಾ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರೋಲೆಸ್ ನಿರ್ಣಯ
ಪುಟಿನ್ ಭೇಟಿಗೂ ಮುನ್ನ, ರಷ್ಯಾದ ಸಂಸತ್ತು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ "ಗೇಮ್-ಚೇಂಜರ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ರೆಲೋಸ್ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಮಿಲಿಟರಿಗಳು ಪರಸ್ಪರರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಇಂಧನ, ದುರಸ್ತಿ ಅಥವಾ ನೆಲೆಗಳ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಆಗಿರಬಹುದು.