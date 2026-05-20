ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಐದು ದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿ ರೋಮ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಕೊಲೋಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ, ಭಾರತ-ಇಟಲಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಐದು ದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಸದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರೋಮ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ರೋಮ್ಗೆ ತಲುಪಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ರೋಮ್ನ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೊಲೋಸಿಯಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ (X) ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಮೆಲೋನಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ರೋಮ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ನಂತರ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೆಲೋನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಬಳಿಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೊಲೋಸಿಯಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆವು. ನಾವು ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತ-ಇಟಲಿ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ," ಎಂದು ಮೋದಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ರೋಮ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿದಾಗ, ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮೋದಿ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೆಲೋನಿ, "ರೋಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ!" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಕೊಲೋಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೆಲೋನಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರ ಭೇಟಿ
ರೋಮ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಭರ್ಜರಿ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದವರೊಂದಿಗೆ ಮೋದಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ನೀಡಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು.
ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಶುದ್ಧಾನಂದ ಗಿರಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. 2021ರ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ಇಟಲಿ ಸಂಸತ್ತು 'ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸಂಘ'ವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಧರ್ಮವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಾವು 2021ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆವು, ಈಗ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಿಷನ್ಗೆ ಅವರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ಅವರು ಎಎನ್ಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭಾರತ-ಇಟಲಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಕೆ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸದ್ಯ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು 'ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 2025-2029' ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿವೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ 16.77 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. 2000ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಇಟಲಿಯಿಂದ 3.66 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣೆ, ಭದ್ರತೆ, ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಐದು ದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಸ
ಇಟಲಿಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸದ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಸ್ವೀಡನ್, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.