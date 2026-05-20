ನಾರ್ವೆಯ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನಂತರ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು 'ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ(PM Modi) ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ವೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಜೊನಸ್ ಗಹ್ರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಬಳಿಕ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಮೋದಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ರಾಹುಲ್, 'ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ಮೋದಿ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ನಿರೂಪಕಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು?
ನಾರ್ವೆಯ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದರ ನಿರೂಪಕಿಯೊಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ (X) ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪತ್ರಕರ್ತೆ, 'ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ, ವಿಶ್ವ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆಯ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು. 'ಬಚ್ಚಿಡಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತು ಒಬ್ಬ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಭಾರತದ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರವಾಸದ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯುಎಇ, ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಡನ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಓಸ್ಲೋ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಓಸ್ಲೋದಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಜೊನಸ್ ಗಹ್ರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಓಸ್ಲೋ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಟೋರ್ ಅವರೇ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಗುರಿಗಳು
ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ, ಭಾರತ-EFTA ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ (TEPA), ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆ, ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಸಾಗರ ಆಡಳಿತ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ ಸಹಕಾರ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾ ವಲಸೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತ-ನಾರ್ವೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಾಯಕರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು 'ಹಸಿರು ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ'ಗೆ (Green Strategic Partnership) ಏರಿಸಲು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. TEPA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 100 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.
ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ವೃದ್ಧಿ
ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣ, ಹಸಿರು ಹಡಗುಯಾನ, ಸುರಂಗ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI), ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಲಚರ ಸಾಕಣೆ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. UNCLOS ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ ಅವರು, ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ಸ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ಗೆ ನಾರ್ವೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. 2026ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 'ಭಾರತ್ ಇನ್ನೋವೇಟ್ಸ್ 2026' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನಾರ್ವೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ 'ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಹಬ್' ಮತ್ತು 'ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್' ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು
ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ ನಾಯಕರು, ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್, ಯುಟಿಲೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ (CCUS), ಕಡಲಾಚೆಯ ಪವನ ಶಕ್ತಿಯಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಯೋಗಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಭಾರತದ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಧ್ರುವ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ
ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನಾಯಕರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ, ಸಾಗರ, ಹವಾಮಾನ, ಆರೋಗ್ಯ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳು, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಐಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದರು.
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿನಿಮಯ
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಜಂಟಿ ಪದವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅರ್ಹತೆಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬೋಧಕರ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ
ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಹಕಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಅವರು, ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಸುಧಾರಿತ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಖಾಯಂ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ನಾರ್ವೆಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಾರ್ವೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಾಯಕರು ಖಂಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಈ ಪಿಡುಗನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಂಘಟಿತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲು 'ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಶನ್ ಕುರಿತ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಗುಂಪು' ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಚಿವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. (ANI)
